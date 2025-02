Serie C: San Valentino regala impegni casalinghi cruciali per Mariano e Vertematese 

Quella di San Valentino sarà una serata in campo per le due portacolori brianzole di Serie C femminile.

Serie C tra amore e match

Questa sera, venerdì 14 febbraio, ad aprire il 5° turno di ritorno del girone Ovest saranno la Nonna Papera Mariano e Us Vertematese, attese entrambe da impegni a domicilio moto tosto rispettivamente contro Legnano e contro la capolista Vittuone. Domani invece toccherà al GS Villa Guardia che riceverà il Trezzano per inseguire punti pesanti per la salvezza.

Il programma del 5° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 14/2 ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Legnano, Fernese-Lecco, Tradate-Gavirate, Vertematese-Vittuone; sabato 15 Bollate-Corsico, ore 21 Villa Guardia-Trezzano; domenica 18 S. Gabriele-Sondrio.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Sondrio, Vittuone 30; S. Gabriele 28; Lecco 26; Gavirate 22; Vertematese, Corsico, Legnano, Fernese 16; Villa Guardia, Bollate 12; Trezzano, Tradate 6; Mariano 2.