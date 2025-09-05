Serie C: amichevole vincente per la Virtus, battuto Bottanuco

Buona anche la seconda amichevole ufficiale precampionato per la Virtus Cermenate, militante in Serie C.

Virtus vincente in precampionato di Serie C

Dopo aver battuto nel week-end scorso la Sav Vacallo, ieri sera (giovedì 4 settembre) la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha concesso il bis superando ancora in casa il Bottonuco per 81-51 . Soddisfatto coach Pogliaghi, già proiettato sul prossimo impegno tra meno di 24 ore: “Si domani sera, sabato 6 settembre, torneremo in campo ancora tra le mura amiche per ospitare un’altra amichevole internazionale contro gli svizzeri dello Stabio”. Poi il precampionato del Cermenate continuerà mercoledì 10/9 ore 20 Robur Saronno-Virtus; Sabato 13/9 ore 18 Virtus-Legnano; Sabato 20 e Domenica 21/9 Trofeo Malacarne con Virtus, Calolziocorte, Venegono, Rondinella. Il debutto in campionato, invece, è fissato per sabato 27/9 1° turno di campionato 18.30 Milanotre-Virtus.

Il tabellino di ieri Virtus Cermenate- Bottoabuco 81-51

Parziali dei quarti: 19-11, 18-20, 18-8, 26-12.

Virtus Cermenate: Ceppi 13, Tresso 14, Molteni 11, Carioni 7, Molin 4, Pooh Verga 6, Lucchini 11, Torriani 4, Cairoli 3, Riccardo Lapetina 6, Federico Lapetina 2. All. Pogliaghi.