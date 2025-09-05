Pallacanestro minors

Serie C: amichevole vincente per la Virtus, battuto Bottanuco

Continua bene il precampionato della squadra brianzola.

Cermenate · 05/09/2025 alle 12:06

Serie C: amichevole vincente per la Virtus, battuto Bottanuco

Buona anche la seconda amichevole ufficiale precampionato per la Virtus Cermenate, militante in Serie C.

Virtus vincente in precampionato di Serie C

Dopo aver battuto nel week-end scorso la Sav Vacallo, ieri sera (giovedì 4 settembre) la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha concesso il bis superando ancora in casa il Bottonuco per 81-51 . Soddisfatto coach Pogliaghi, già proiettato sul prossimo impegno tra meno di 24 ore: “Si domani sera, sabato 6 settembre, torneremo in campo ancora tra le mura amiche per ospitare un’altra amichevole internazionale contro gli svizzeri dello Stabio”. Poi il precampionato del Cermenate continuerà mercoledì 10/9 ore 20 Robur Saronno-Virtus; Sabato 13/9 ore 18 Virtus-Legnano; Sabato 20 e Domenica 21/9 Trofeo Malacarne con Virtus, Calolziocorte, Venegono, Rondinella. Il debutto in campionato, invece, è fissato per  sabato 27/9 1° turno di campionato 18.30 Milanotre-Virtus.

Il tabellino di ieri Virtus Cermenate- Bottoabuco 81-51

Parziali dei quarti: 19-11, 18-20, 18-8, 26-12.

Virtus Cermenate: Ceppi 13, Tresso 14, Molteni 11, Carioni 7, Molin 4, Pooh Verga 6, Lucchini 11, Torriani 4, Cairoli 3, Riccardo Lapetina 6, Federico Lapetina 2. All. Pogliaghi.

Stefano Ceppi volto nuovo della Virtus Cermenate
Stefano Ceppi play della Virtus Cermenate
Tu cosa ne pensi?