Serie C: secondo ko per la capolista Cermenate, cade a Cerro

Seconda sconfitta stagionale per la Virtus Cermenate: nel big match del nono turno d’andata nel girone Nord Est di Serie C è stata battuta su campo del Cerro Maggiore.

Ko per la capolista in Serie C

I gialloblù di coach Edoardo Pogliaghi dopo un primo quarto equilibrato hanno accusato il primo parziale dei padroni di casa che poi hanno tenuto a distanza gli ospiti andando a vincere per 88-83. Nella Virtus top scorer Davide Tresso ma ben cinque giocatori in doppia cifra. Cermenate nonostante la sconfitta resta in vetta alla classifica e tornerà in campo già mercoledì sera ancora in trasferta per il 10° turno infrasettimanale a Legnano.

Il tabellino di Cerro Maggiore-Virtus Cermenate

Parziali: 22-22, 46-36, 74-62

Cerro Maggiore : Ronchetti Andrea 18, Caruso Riccardo 16, Nuclich Simone 14, Banfi Mattia 13, Nebuloni Andrea 13, Ballarin Gabriele 9, Morandi Matteo 3, Vai Federico 2, Pastori Jacopo, Puglisi Sebastiano, All. Sassi.

Virtus Cermenate : Tresso Davide 22, Molteni Mattia 17, Verga Phuwin Simone 12, Ceppi Stefano 11, Lucchini Andrea 10, Torriani Luca 6, Carioni Matteo 4, Molin Leonardo 1, Bargna Giacomo, Cairoli Luca, Lapetina Federico, Lapetina Riccardo. All. Pogliaghi.

I risultati del 9° turno d’andata Girone Nord Est C

Sabato 15 Sanmaurense-Varese Academy 74-66, Venegono-Pall. Milano 66-82, Cerro Maggiore-Virtus Cermenate 88-83, Settimo-Seregno 77-84, Casoratese-Milanotre 56-70, Lissone-Opera 83-74, Robbio-Robur Varese 80-88, Rondinella-Legnano 81-99.

La classifica del girone Nord Est C

Virtus Cermenate, Varese Academy 14; Lissone, Legnano, Sanmaurense, Cerro 12; Pall. Milano 10; Rondinella, Settimo, Milanotre, Opera 8; Robbio, Robur Varese, Seregno 6; Venegono, Casoratese 4.

Il cartellone del 10° turno d’andata Girone Nord Est C

Mercoledì 19 Sanmaurense-Aironi Robbio, Varese Academy-Casoratese, Robur Varese-Venegono, Settimo-Cerro, ore 21.15 Legnano-Virtus Cermenate, Seregno-Lissone, Rondinella Sesto-Pall. Milano, giovedì 20 Opera-Milanotre.