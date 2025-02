Serie C: si ferma il Cermenate, stoppato dal Seregno degli ex 

Dopo quattro vittorie di fila, in Serie C si è fermata la corsa della Virtus Cermenate battuto sul campo del Seregno dei tanti ex.

Serie C, il colpo degli ex

Il 5° turno di ritorno del campionato di serie C, nella serata di ieri, domenica 23 febbraio, è stato fatale alla squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi, stoppata dal Seregno guidato in panchina dall'ex virtussino Gilberto Spinelli e in campo da tanti ex gialloclù come Tremolada e Broggi. Cermenate resta però al secondo posto in compagnia di Milanotre e Pall. Milano ancora a 4 punti dalla capolista Cerro anch'essa al tappeto nel week-end.

Il tabellino di Basket Seregno - Virtus Cermenate 72 - 63

Parziali 19-14, 32-35, 54-44

Basket Seregno: Tremolada Michele 21, Schiatti Filippo 14, Colombo Tommaso 8, Broggi Mattia 7, Cattaneo Francesco 6, Pennati Andrea 6, Barni Luca 4, Rivolta Samuele 4, Salesi Federico 2, Appennini Luca, Pellizzoni Riccardo, Casati Andrea ne. All. Spinelli.

Virtus Cermenate : Clerici Matteo 14, Lakicevic Jovan 11, Lepri Jacopo 9, Carioni Matteo 8, Lucchini Andrea 8, Giardini Samuele 5, Molin Leonardo 4, Verga Phuwin Simone 4, Botta Pierfrancesco, Cairoli Luca, Strambini Pietro, Camara Mamadou ne, All. Pogliaghi

I risultati del 5° turno di ritorno

Sabato 22 febbraio Settimo-Gorgonzola 85-70, Robur Somaglia-Bocconi 83-70, Busnago-Opera 90-75, Milanotre-Varedo 73-65, Lissone-Cerro 77-68; domenica 23 Novate-Pall. Milano 42-77, ore 18 Seregno-Cermenate 72-63.

La classifica del girone D, Serie C

Cerro 30; Virtus Cermenate, Pall. Milano, Milanotre 26; Bocconi 24; Settimo 20; Lissone, Busnago 18; Gorgonzola, Opera, Seregno 16; Novate, Robur Somaglia 12; Varedo 6.

Il cartellone del 6° turno di ritorno

Sabato 1 marzo Robur Somaglia-Seregno, Cerro-Milanotre, Busnago-Lissone, ore 21 Varedo-Cermenate, Pall. Milano-Opera, domenica 2 Bocconi-Settimo, Novate-Gorgonzola.