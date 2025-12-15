Serie C: sotto l’albero della Vertematese un’altra bella vittoria, Villa Guardia ko in casa 

Chi sale e chi scende: in Serie C bella vittoria conquistata dalla Vertematese, per Villa Guardia una sconfitta casalinga.

Vittorie e sconfitte in Serie C

Aspettando il risultato del posticipo di questa sera – 15 dicembre – Fernese-Pro Patria, l’11° turno del campionato di Serie C femminile nel girone B ha già regalato una vittoria preziosa e una sconfitta a domicilio per le due squadre lariane. Ci ha messo sotto l’albero altri due punti d’oro è stata la Vertematese che ha sfruttato al meglio il turno casalingo inanellando un’importante vittoria contro Broni che conferma la squadra di Vertemate quinta forza del girone. Dietro, invece, si è fermato in casa il Villa Guardia che non è riuscito a stoppare Gavirate. Nel week-end prossimo andrà in scena il turno prenatalizio ultimo del 2025.

I risultati dell’11° turno girone B

Legnano-Valmadrera 74-29, Gallarate-Lecco 67-55, Vertematese-Broni 52-42, Villa Guardia-Gavirate 50-61, Ardor Bollate-Sondrio 42-50, Corsico-Tradate 60-75; lunedì 15 Fernese-Pro Patria.

La classifica del girone B, Serie C

Lecco, Gallarate 20; Gavirate, Sondrio 18; Vertematese 14; Villa Guardia, Tradate, Legnano 10; Broni, Bollate, Corsico 8; Fernese, 6; Pro Patria Busto 2; Valmadrera 0.

Il programma del 12° turno girone B

Venerdì 19 dicembre Tradate-Bollate, sabato 20 Sondrio-Gallarate, ore 20 Valmadrera-Vertematese, ore 21.15 Villa Guardia-Pro Patria Busto, domenica 21 Legnano-Fernese, Broni-Corsico, Lecco-Gavirate.