Serie C: derby Mariano-Villa Guardia e Vertemate ospita Gavirate

Ancora un weekend lariano apre stasera il 4° turno d 'andata del girone Ovest del campionato di basket serie C femminile.

Serie C: testacoda e inversione di marcia

A Mariano Comense va in scena all ore 21.15 un testacoda molto interessante ma difficilmente pronosticabile solo poche settimane fa. Ospite infatti in veste da sorprendente capolista si presenta il GS Villa Guardia sulla scia di ben tre successi consecutivi e che proverà a calare il poker sul campo di una Nonna Papera ancora a digiuno e in piena fase di assemblaggio. La rinnovata formazione biancorossa diretta da coach Dionigi Cappelletti è reduce da tre sconfitte ampie nel punteggio e proverà questa sera a invertire la tendenza assaporando il gusto della prima vittoria stagionale contro un avversario davvero in gas. A poca distanza scenderà in campo a domicilio anche la Vertematese che sull'onda degli ultimi due successi proverà a centrare il tris contro l'ostico Gavirate.

Il cartellone completo del 4° turno del girone Ovest

Venerdì 25 ottobre ore 21.15 Mariano-Villa Guardia, Fernese-Corsico, ore 21.30 Vertematese-Gavirate, Sabato 26 Tradate-Sondrio; domenica 27 Bollate-Legnano, Vittuone-Lecco, San Gabriele-Trezzano.

Classifica girone Ovest serie C

Gs Villa Guardia, Vittuone, San Gabriele Milano 6; Corsico, Vertematese, Lecco, Sondrio 4; Gavirate, Fernese, Legnano, Trezzano, 2; Mariano, Bollate, Tradate 0.