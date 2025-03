Serie C: Mariano all'ultima spiaggia con Tradate, Vertemate ospita Sondrio

Anticipi di fuoco quelli in programma stasera nel 9° turno di ritorno di Serie C femminile che vedranno in campo due squadre lariane.

Fari puntati in Serie C

Fari puntati su Mariano Comense dove la Nonna Papera di coach Dionigi Cappelletti è all'ultima spiaggia per tenere aperta la speranza salvezza: deve vincere con Tradate altrimenti la retrocessione sarà a un passo. " Cerchiamo di finire al meglio la stagione - dice coach Cappelletti - al di là se riusciremo o no ad ottenere la permanenza in categoria. E' stata un'annata difficile fin dall'inizio dopo tanti cambiamenti ma quello che mi piace è vedere come la squadra si allena sempre bene e non molla. Questo è un segnale positivo e stasera cercheremo di conquistare il secondo successo stagionale così offrirò la cena a tutte le nostre ragazze che posso solo ringraziare per impegno e volontà". Stasera in campo anche la Vertematese che in casa riceve il Sondrio terza forza del girone. Domani, invece, turno casalingo anche per il Villa Guardia che cerca punti salvezza contro il Corsico.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 14 marzo ore 21.15 Mariano-Tradate, ore 21.30 Vertematese-Sondrio; sabato 15 Bollate-San Gabriele, ore 21.30 Villa Guardia-Corsico, domenica 16 Lecco-Trezzano, Vittuone-Fernese, Legnano-Gavirate.

La classifica aggiornata del girone Ovest, Serie C

Vittuone 38; S. Gabriele 36; Sondrio 34; Lecco 30; Gavirate 26; Fernese, Corsico 22; Legnano 20; Vertematese 18; Villa Guardia 14; Bollate 12; Trezzano, Tradate 10; Mariano 2.