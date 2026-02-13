Serie C: in campo Vertemate, domani GSV a caccia di riscatto

Si apre questa sera un week-end davvero cruciale per le due squadre di Serie C femminile a caccia di riscatto dopo le ultime cocenti sconfitte.

Si scende in campo in Serie C

Apripista questa sera la Vertematese che dopo aver sfiorato il colpo contro la capolista oggi è di scena a Busto Arsizio prima di due trasferte consecutive cruciali come ammette coach Luca Zanotti: “Con Gallarate abbiamo capito che possiamo fare bene con tutti ma vogliamo dimostrarlo già contro Busto gara importante per la classifica come lo sarà quella di settimana prossima a Corsico”. Domani sera invece toccherà al Villa Guardia che dopo lo scivolone a Valmadrera vuole rialzarsi subito ospitando il Legnano: “Spero proprio – dice Fabrizio Molteni coach GSV – che la lezione di Valmadrera sia stata capita. Ora ci attende una sfida fondamentale contro Legnano perché vincendo ci darebbe il 2-0 negli scontri diretti e il +6 in classifica proprio a spese dell’Aba”.

Il cartellone del 5° turno di ritorno del girone B

Venerdì 13 Gavirate-Gallarate, ore 21.30 Pro Patria-Vertematese, sabato 14 Sondrio-Valmadrera, ore 21.30 Villa Guardia-Legnano, domenica 15 Lecco-Bollate, Tradate-Broni, Corsico-Fernese.

La classifica aggiornata del girone B, Serie C

Gallarate 32; Lecco 30; Gavirate 26; Sondrio, Tradate 22; Vertematese 20; Villa Guardia, Corsico 16; Fernese, Legnano, Ardor Bollate 12; Broni 10; Pro Patria 4; Valmadrera 2.