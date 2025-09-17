Serie C: subito il derby Vertemate-Villa Guardia il 3 ottobre

E’ subito derby lariano nel campionato di basket di Serie C femminile 2025/26.
Derby lariano in Serie C
Nel primo turno del girone B, a inaugurare la stagione, sarà proprio la sfida tutta lariana tra le uniche due rappresentanti nostrane del torneo US Vertematese di coach Luca Zanotti e il GS Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni. Andata a Vertemate con Minoprio il 3 ottobre, ritorno a Villa Guardia il 17 gennaio. L’andata si chiuderà il 9 gennaio mentre il girone di ritorno terminerà il 18 aprile.
Il campionato 2025/26 vedrà al via 28 squadre divise in due gironi da 14 ciascuno.
Girone B: GS Villa Guardia, Ardor Bollate, Gallarate, Fernese, Vertematese, Pro Patria Busto Arsizio, Tradate, Lecco, Valmadrera, Sondrio, Broni, Corsico, Gavirate, Legnano.
Girone A: Verdello, Masters Carate Brianza, Ororosa Bergamo, Azzurra Brescia, S. Giorgio Mantova, Vismara Milano, Vobarno, Vimercate, Bocconi Milano, Cremonese, Rezzato, Parco Nord Bresso, Brixia Brescia, Biassono.
Il calendario di regular season di GSV e Vertemate
1° turno Vertematese-GSV (andata 20/10, ritorno 17/1); 2° turno GSV-Gallarate (11/10, 24/1), Bollate-Vertemate (12/10, 23/1); 3° turno Sondrio-GSV (18/10, 3/1), Vertemate-Fernese(17/10, 30/1); 4° turno GSV-Valmadrera (25/10, 7/2), Gallarate-Vertemate (25/10, 6/2); 5° turno Legnano-GSV (1/11, 14/1), Vertemate-Pro Patria (31/10, 13/2); 6° turno GSV-Lecco (8/11, 22/2), Vertemate-Corsico (7/11, 22/2); 7° turno Tradate-GSV (14/11, 28/2), Gavirate-Vertemate (14/11, 27/2); 8° turno Bollate-GSV (23/11, 7/3), Lecco-Vertemate (23/11, 6/3); 9° turno GSV-Corsico (29/11, 15/3), Vertemate-Aba Legnano (28/11, 14/3); 10° turno Broni-GSV (6/12, 21/3), Tradate-Vertemate (5/12, 20/3); 11° turno GSV-Gavirate (13/12, 27/3), Vertemate-Broni (12/12, 28/3); 12° GSV-Pro Patria (20/12, 10/4), Valmadrera-Vertemate (20/12, 10/4); 13° turno Fernese-GSV (9/1, 18/4), Vertemate-Sondrio (9/1, 18/4).