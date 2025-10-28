Serie C: testacoda fatale per Cermenate, primo ko a Venegono

Dopo cinque vittorie consecutive cade l’imbattibilità della Virtus Cermenate nel campionato di Serie C maschile.

Caduta in Serie C

Nel week-end, fatale alla squadra diretta da coach Edoardo Pogliaghi è stato il testacoda a Venegono dove è stata battuta al termine di una gara molto tirata e decisa in volata per 86-83 dalla squadra dell’ex Jacopo Lepri top scorer con 26 punti. La Virtus resta però in vetta con la Varese Academy e tornerà in campo ancora in trasferta sabato 1 novembre ospite della Robur Varese (ore 18).

Il tabellino

Parziali: 24-21, 41-33, 69-59

Basket Venegono : Lepri Jacopo 26, Turano Federico 20, Bellotti Luca 11, Nidola Federico 9, Cattaneo Luca 7, Caccianiga Stefano 5, Motta Giacomo 5, Gardelli Riccardo 2, Clerici Matteo 1, Ceriani Josuè ne, Fumagalli Francesco ne, Realini Stefano ne, All. Serafini Angelo, vice: Cava Giosuè

Virtus Cermenate : Lucchini Andrea 27, Molteni Mattia 15, Tresso Davide 15, Ceppi Stefano 8, Torriani Luca 8, Verga Phuwin Simone 6, Carioni Matteo 2, Molin Leonardo 2, Bargna Giacomo 0, Lapetina Riccardo 0, Campi Nicolò ne, Lapetina Federico ne, All. Pogliaghi Edoardo, vice: Di Benedetto Lorenz.

I risultati del 6° turno d’andata del girone H

Milanotre-Varese Academy 58-68, Legnano-Robur Varese 92-64, Venegono-Virtus Cermenate 86-83, Opera-Aironi Robbio 81-90, Pall. Milano-Seregno 87-60, Lissone-Settimo 74-49, Cerro-Rondinella Sesto 86-74, Casoratese-Sanmaurense 56-97

Classifica aggiornata del girone Nord Est C

Virtus Cermenate, Varese Academy 10; Lissone, Sanmaurense, Legnano 8; Opera, Settimo, Cerro Rondinella Sesto, Aironi Robbio , pall. Mioano 6; Casoratese, Robur Varese, Venegono 4; Seregno, Milanotre 2.

Il programma del 7° turno d’andata del girone H

Sabato 1 novembre Sanmaurense-Cerro, ore 18 Robur Varese-Virtus Cermenate, Legnano-Venegono, Settimo-Milnotre, Varese Academy-Pall. Milano , Rondinella Sesto-Casoratese, Aironi Robbio-Lissone, Seregno-Opera.