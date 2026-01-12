Serie C: trasferta amara per Cermenate, cade a Pavia ma resta in vetta

Posticipo domenicale amaro per la Virtus Cermenate che in occasione del secondo turno del girone di ritorno è caduta a Pavia per mano della Sanmaurnense brava ad imporsi per 82-76.

Serie C amara per Cermenate

Una sconfitta maturata nella seconda parte di gara dopo un avvio molto equilibrato. La Virtus però è riuscita almeno a difendere il +12 della vittoria nel match d’andata e resta comunque in vetta al girone in coabitazione con la Conforama Varese. Questo il commento di coach Edoardo Pogliaghi: “E’ stata una trasferta difficile dove ci sta perdere. Anche perchè siamo partiti male subendo 28 punti nel primo quarto, troppi. Poi siamo migliorati ma siamo sempre stati ad inseguire. Merito loro che hanno fatto una grande partita con alte percentuali. Noi abbiamo prodotto poco a difesa schierata e non abbiamo girato come volevamo. La sconfitta ci sta anche se non ci siamo mai arresi e ne è nata una bella gara interessante da analizzare. Una sconfitta che ci deve far riflettere su come approcciare le partite in trasferta e in previsione dei playoff”

I gialloblù di torneranno in campo sabato prossimo quando in casa ospiteranno il Seregno dell’ex tecnico Gilberto Spinelli.

Tabellino di Sanmaurense Pavia-Virtus Cermenate 82-76

Parziali: 28-22, 44-41, 64-54

Sanmaurense Pavia : Gatto Cristian 22, Maghet Fabio 14, Bruciamonti Stefano 12, Brambilla Slessandro 9, Ragni Alberto 8, Crimeni Enrico 6, Pucci Davide 5, Gavoni Tommaso 3, Rossi Simone 3, Alemanno Nicolò ne, Gay Dario ne, Marina Gregorio ne, All. Fossati.

Virtus Cermenate : Tresso Davide 14, Carioni Matteo 12, Ceppi Stefano 12, Verga Phuwin Simone 12, Lucchini Andrea 10, Torriani Luca 8, Molin Leonardo 5, Molteni Mattia 3, Bargna Giacomo 0, Cairoli Luca, Lapetina Federico, Lapetina Riccardo. All. Pogliaghi.

I risultati del 2° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 10 gennaio Milanotre-Robur 109-104, Opera-Venegono 89-81, Lissone-Cerro 56-69, Pall. Milano-Settimo 75-61; domenica 11 Casoratese-Legnano 83-79, Rondinella Sesto-Conforama Varese 98-100, Seregno-Robbio 85-73, Sanmaurense-Cermenate 82-76.

La classifica del girone Nord Est

Virtus Cermenate, Conforama Varese Academy 26; Cerro, Sanmaurense Pavia 24; Pall. Milano 22; Lissone 20; Milanotre 18; Robur Varese 16; Legnano, Settimo, Aironi Robbio, Opera 14; Rondinella Sesto, Seregno, Casoratese 10; Venegono 8.

Il programma del 3° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 17 gennaio Robur-Casoratese, Sanmaurense-Pall. Milano, Cerro-Opera, Milanotre-Lissone, Conforama Varese-Legnano, ore 21 Virtus Cermenate-Basket Seregno; domenica 18 Aironi Robbio-Venegono, Rondinella Sesto-Settimo.