Serie C: trasferta tosta per la capolista Cermenate, che big match a Pavia

E’ già vigilia del 2° turno di ritorno nel campionato di Serie C maschile.

La Serie C torna in campo

Nel girone Nord Est riparte la caccia alla lepre capolista Virtus Cermenate che dopo il successo nel match inaugurale del 2026 colto in casa contro Milanotre è attesa da una trasferta delicata domenica 11 ospite dell’ambiziosa Sanmaurense Pavia, battuta all’andata per 68-56. Un banco di prova tosto per i gialloblù di coach Edoardo Pogliaghi che ricordiamo sono in testa al girone con due lunghezze di vantaggio sulla Conforama Varese e 4 proprio su Sanmaurense e Cerro.

Il programma del 2° turno di ritorno girone Nord Est

Sabato 10 gennaio Milanotre-Robur, Opera-Venegono, Lissone-Cerro, Pall. Milano-Settimo; domenica 11 Casoratese-Legnano, Rondinella Sesto-Conforama Varese, Seregno-Robbio, ore 20.30 Sanmaurense-Cermenate.

La classifica del girone Nord Est

Virtus Cermenate 26, Conforama Varese Academy 24; Cerro, Sanmaurense Pavia 22; Lissone, Pall. Milano 20; Robur Varese, Milanotre 16; Legnano, Settimo, Aironi Robbio 14; Opera 12; Rondinella Sesto 10; Seregno, Venegono, Casoratese 8.