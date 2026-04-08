Serie C: tutto pronto per i playoff, Cermenate sfida Milanotre nei quarti

Dopo la sosta la Virtus è pronta a tornare in campo per la fase decisiva.

Dopo che è calato il sipario sulla regular season – e terminate le vacanze pasquali – ecco che il campionato di Serie C si appresta a tornare per vivere la fase più elettrizzante della stagione: i playoff.

Serie C, è tempo di playoff

Protagonista sul campo, inserita nel tabellone C, c’è anche la Virtus Cermenate che si presenta ai nastri di partenza con la seconda posizione nella griglia di partenza. Nel primo turno dei quarti di finale, la formazione gialloblù diretta da coach Lorenz Di Benedetto affronterà al meglio delle tre partite il Milanotre: gara 1 già sabato 11 aprile a Cermenate, gara 2 mercoledì 15 aprile a Milano ed eventuale bella ancora a Cermenate sabato 18. La vincente di questo quarto sfiderà in semifinale la vincente della serie Sanmaurense-Pallacanestro Milano . I precedenti giocati nella regular season sono beneaguranti per la Virtus che ha in entrambe le occasioni battuto Milanotre: all’andata in trasferta per 51-67 e poi anche in casa nel match di ritorno per 97-60.

Classifica finale del girone Nord Est, Serie C

Conforama Varese 48; Virtus Cermenate 46; Sanmaurense 44; Cerro 40; Lissone 38; Pall. Milano 36; Milanotre 32; Legnano, Robur Varese 30; Opera, Aironi Robbio 24 Settimo, Casoratese 22; Rondinella Sesto, Venegono 16; Seregno 12.

II quarti di finale del girone Nord Est

Parte alta del tabellone C

Primo quarto: Conforama Varese-Legnano gara 1 sabato 11 aprile, gara 2 mercoledì 15, eventuale gara 3 sabato 18 (a Varese)

Quarto quarto: Cerro-Lissone gara 1 sabato 11 aprile, gara 2 mercoledì 15, eventuale gara 3 sabato 18 (a Cerro maggiore)

Parte bassa del tabellone C

Secondo quarto: Virtus Cermenate-Milanotre gara 1 sabato 11 aprile ire 21, gara 2 mercoledì 15 ore 21.15, eventuale gara 3 sabato 18 (ore 21 a Cermenate)

Terzo quarto: Sanmaurense-Pallacanestro Milano gara 1sabato 11 aprile, gara 2 mercoledì 15, eventuale gara3 sabato 18 ( a Pavia) .