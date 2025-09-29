Serie C: ultimi test per GSV e Vertematese prima del debutto nel derby

Il tempo dei test si è concluso per il GS Villa Guardia e l’US Vertematese, le due uniche portacolori nostrane che vedono ormai vicino l’esordio nel campionato di Serie C femminile 2025/26.

Ultimi test per avvicinarci alla Serie C

Il GSV diretto da coach Fabrizio Molteni nel week-end ha partecipato al Torneo di Ornago battendo in semifinale il Novate Milanese (formazione di Promozione) e poi in finalissima il Verdello (squadra di C, ma del girone A ) con il punteggio di 63-58. Il modo migliore per avvicinarsi al debutto in campionato che come detto avverrà venerdì 3 ottobre subito proprio con il derby lariano sul campo della Vertematese. Buone cose per il GSV anche se non era ancora la completo visto che Saglio e Brescianelli devono rientrare da infortuni della scorsa stagione e a fine gennaio potrebbe rientrare Dalla Bosca impegnata fuori sede per lavoro. Da parte sua anche la Vertematese di coach Luca Zanotti ha concluso bene il suo precampionato mettendo a segno una bella vittoria contro Bollate, squadra che poi ritroverà nel girone B con il punteggio di 56-35. Ora per le due squadre lariane ultimi allenamenti e poi venerdì 3 sarà palla a due per il debutto ufficiale nel derby a Vertemate.

Roster del GSV in serie C 2025/26

Fusi Martina, Benzoni Marta, Ravasi Vittoria, Molteni Alessandra, Colombo Benedetta, Panella Alice, Galbiati Viola, Saglio Giorgia, Brescianelli Sofia, Turato Carolina, Colombo Emma, Quadroni Francesca, Vitangeli Sara, Okland Joanitha. Aggregate anch le under Mazza Giulia, Margjoku Majda, Pagani Alessia.

Staff tecnico GSV

Coach Fabrizio Molteni, vice Gianluca Lazzaretto, assistente Roberto Cantaluppi.

Roster dell’US Vertematese in serie C 2025/26

Prete Claudia, Stocchi Giulia, Moltani Silvia, Montorfano Marta, Ghioldi Michela

Bravi Eleonora, Faverio Ludovica, Carusi Sarah Samantha, Ghitti Francesca, Faverio Francesca, Colombo Camilla, Rossoni Anna, Battaini Sabrina, Salvadè Irene, Ardito Matilde. Carioli Cecilia

Staff tecnico Vertematese

Head Coach Luca Zanotti, Assistenti Andrea Murgante e Vito Pifferi; Dirigente: Andrea Gardoni

Questo il 1° turno d’andata del girone B

Venerdì 3 ottobre ore 21.30 Vertematese-Villa Guardia, Gallarate-Aba Legnano, Tradate-Valmadrera, Gavirate-Pro Patria Busto, Fernese-Broni; domenica 5 Lecco-Sondrio, Corsico-Bollate.