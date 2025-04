Serie C: ultimo turno regolare, tutte a domicilio le tre lariane

Il campionato di Serie C femminile è arrivato agli ultimi 40’ di stagione regolare anche per le tre squadre lariane impegnate nel girone Ovest.

Sfide a domicilio in Serie C

Il 13° turno di ritorno è già stato aperto dall'anticipo vinto da Legnano contro Corsico, mentre domani sera, venerdì 11 aprile, ultimo impegno stagionale per la Vertematese di coach Luca Zanotti che, già salva matematicamente, chiuderà in casa contro la Fernese. Poco distante toccherà anche alla Nonna Papera Mariano che già retrocessa saluterà la Serie C ospitando l'Ardor Bollate per provare a congedarsi con la seconda vittoria stagionale. Domenica, invece, posticipo casalingo per il GS Villa Guardia che alle 18 ospiterà lo scontro diretto con Tradate per provare a chiudere nella miglior posizione possibile in vista dei playout come ammette coach Fabrizio Molteni: "Archiviata la pesante sconfitta di Sondrio ora siamo concentrati alla sfida di domenica con Tradate perché sarà uno scontro diretto fondamentale per chiudere la stagione regolare con il miglior piazzamento possibile in vista dei play out. Come sempre, dipenderà da noi".

Il programma del 13° turno, ultimo del girone Ovest

Martedì 8 Legnano-Corsico 62-51, venerdì 11 Gavirate-Lecco, ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Ardor Bollate, ore 21.30 Vertematese-Fernese, Trezzano-Sondrio; domenica 13 Vittuone-San Gabriele, ore 18 Villa Guardia-Tradate.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 46; San Gabriele 44; Sondrio 40; Lecco 38; Gavirate 32; Corsico, Fernese, Legnano 26; Vertematese 20; Villa Guardia, Tradate 14; Bollate, Trezzano 12; Nonna Papera Mariano 2.