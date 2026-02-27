Serie C, Vertemate ospita Gavirate: “Abbiamo bisogno di riscatto”

Doppio impegno casalingo per le squadre lariane nel 7° turno di ritorno del campionato di Serie C femminile.

Si cerca riscatto in Serie C

Apre le danze stasera la Vertematese che riceve Gavirate, prima di due sfide consecutive a domicilio. “Abbiamo bisogno di riscattarci dopo le ultime prove deludenti con Corsico e Busto – confida coach Luca Zanotti – Ora ci attendono due sfide in casa oggi con Gavirate e poi settimana prossima con Lecco, entrambe molto difficili dove partiamo sfavoriti, ma sicuramente abbiamo l’obbligo di provarci per cercare quantomeno un riscatto visto le ultime due uscite scadenti”.

Domani, invece, torna tra le mura anche anche il Villa Guardia, gasato dall’ultimo colpaccio messo a segno a Lecco come ammette coach Fabrizio Molteni: “Siamo contenti, Lecco abbiamo fatto un capolavoro ma ora ci attendono due gare consecutive in casa: sabato contro Tradate e poi Bollate. Pensiamo però solo alla sfida con Tradate che è in serie positiva da 10 vittorie. Mi aspetto un partita tattica, difficile e aperta a ogni risultato ma noi siamo in casa e già all’andata abbiano vinto quindi…”.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del girone B

Venerdì 27 Fernese-Lecco, ore 21.30Vertematese-Gavirate, Pro Patria-Legnano, sabato 28 Sondrio-Corsico, Valmadrera-Gallarate, ore 21.30 Villa Guardia-Tradate; domenica 1/3 Bollate-Broni.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate 36; Lecco 32; Gavirate 28; Tradate 26; Sondrio 24; Vertematese 22; Villa Guardia, Corsico 20; Legnano 14; Fernese, Bollate, Broni 12; Pro Patria 4; Valmadrera 2.