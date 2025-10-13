Serie C: per Vertemate primo successo corsaro, GSV sfiora il colpaccio

Posticipo domenicale vincente per la Vertematese in Serie C femminile: colpo sul campo dell’Aldor Bollate.

Colpo corsaro in Serie C

Ieri, domenica 12 ottobre, Vertemate ha chiuso il 2° turno d’andata del girone B di Serie C femminile andando ad espugnare il campo dell’Ardor Bollate per 51-67. Una prima vittoria stagionale importante per la squadra azzurra diretta da coach Luca Zanotti frutto di una prova davvero positiva. Niente da fare invece nell’anticipo del sabato per il Villa Guardia che ha messo paura alla corazzata Gallarate giocando a lungo ala pari e alzando bandiera bianca dopo una prova con tante luci come ha sottolineato coach Fabrizio Molteni: “Peccato, perché ho visto parecchie cose positive, e siamo state in campo meglio di settimana scorsa, dove pur avevamo vinto. Ci portiamo a casa fiducia, capacità nei momenti difficili di esserci, positività e applicazione difensiva individuale e tattica non banale. Capiamo questo, e andiamo lontano“

Risultati del 2° turno d’andata del girone B

Giovedì 9 ottobre Aba Legnano-Corsico 61-65, venerdì 10 Pro Patria-Tradate 40-6; sabato 11 ore 21.30 Villa Guardia-Gallarate 53-59, Valmadrera-Fernese 39-59, Broni-Lecco 38-65, Sondrio-Gavirate 55-57, domenica 12 ore 18 Ardor Bollate-Vertematese 51-67.

Classifica

Tradate, Gavirate, Fernese, Lecco 4; Villa Guardia, Legnano, Bollate, Vertematese, Gallarate, Corsico 2; Pro Patria Busto, Broni, Sondrio, Valmadrera 0.

Questo il 3° turno d’andata del girone B

Venerdì 17 ottobre Gavirate-Bollate. ore 21.15 Vertematese-Fernese, Pro Patria-Valmadrera; sabato 18 Legnano-Broni, ore 18.45 Sondrio-Villa Guardia, domenica 19 Lecco-Tradate, Corsico-Gallarate.