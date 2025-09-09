Serie C: Vertematese e Villa Guardia inserite nel girone B

Saranno ufficialmente due le squadre lariane che parteciperanno al campionato di Serie C femminile lombardo 2025/26.

Due portabandiera lariane in Serie C

Oltre alla Us Vertematese è stato infatti ufficializzato il ripescaggio anche del GS Villa Guardia che sono state inserite nel girone B. Il campionato 2025/26 vedrà al via 28 squadre divise in due gironi da 14 ciascuno. Ora che conoscono le loro avversarie sia il Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni che la Vertematese di coach Luca Zanotti attendono di sapere anche il calendario della regular season.

Il girone B donne: Ardor Bollate, Gallarate, Fernese, US Vertematese, Pro Patria Busto Arsizio, Sportlandia Tradate, Basket Lecco, Valmadrera, Sondrio, Broni, Corsico, GS Villa Guardia, Gavirate, Legnano.

Il girone A donne: Verdello, Masters Carate Brianza, Ororosa Bergamo, Azzurra Brescia, San Giorgio Mantova, Vismara Milano, Vobarno, Vimercate, Bocconi Milano, Cremonese, Rezzato, Parco Nord Bresso, Brixia Brescia, Biassono.