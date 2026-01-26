Serie C: Vertematese torna alla vittoria, GSV ko con onore a Gallarate

Si è chiuso il week-end nel campionato di Serie C che ha regalato una vittoria e una sconfitta per le due squadre lariane nel 2° turno di ritorno nel girone B.

Vittorie e sconfitte in Serie C

Ieri, domenica 25 gennaio, si è chiuso il fine settimana che ha visto squadre lariane protagoniste in Serie C. Torna a sorridere e a muovere la classifica la Vertematese, a segno in casa contro l’Ardor Bollate. Ieri niente da fare per Villa Guardia che nonostante una buona prova ha dovuto alzare bandiera bianca contro la capolista Gallarate.

I risultati del 2° turno di ritorno girone B

Giovedì 22 Tradate-Pro Patria Busto 66-52, Corsico-Legnano 64-51, venerdì 23 Gavirate-Sondrio 56-48, Fernese-Valmadrera 80-52, Vertematese-Bollate 54-49; domenica 25 Lecco-Broni 58-39, Gallarate-Villa Guardia 71-55.

La classifica del girone B, Serie C

Lecco, Gallarate 28; Gavirate 22; Sondrio, 20; Tradate, Vertematese 18; Villa Guardia, Corsico 16; Fernese 12; Legnano, Ardor Bollate, Broni 10; Pro Patria 2; Valmadrera 0.

Il programma del 3° turno di ritorno girone B

Mercoledì 28 gennaio Broni-Legnano, venerdì 30 Tradate-Lecco, ore 21.15 Fernese-Vertematese; sabato 31 Gallarate-Corsico, Valmadrera-Pro Patria Busto, ore 21.30 Villa Guardia-Sondrio; domenica 1 febbraio Ardor Bollate-Gavirate.