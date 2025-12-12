Serie C: vigilia “gasata” per Vertematese e Villa Guardia attese da sfide a domicilio

Sull’onda delle due ultime vittorie corsare, Us Vertematese e GS Villa Guardia arrivano lanciate e gasate a questo 11° turno di Serie C femminile.
Doppia sfida a domicilio in Serie C
Le azzurre di Vertemate dirette da coach Luca Zanotti domani sera ospitano il Broni per avvalorare la loro buona classifica: “Arriviamo dalla bella vittoria colta a Tradate – sottolinea Zanotti – Bene così, ora ci attende la sfida casalinga con Broni, altra partita interessante e abbordabile ma da non sottovalutare. Per ora non guardiamo la classifica ma vogliamo chiudere al meglio il 2025 restando però con i piedi ben saldi per terra”. Domani in campo a domicilio anche il Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni atteso da uno scontro tosto ma anche molto stimolante contro Gavirate, terza forza del girone.
Il programma dell’11° turno girone B
Sabato 13 Legnano-Valmadrera, Gallarate-Lecco, ore 20 Vertematese-Broni, ore 21.30 Villa Guardia-Gavirate; domenica 14 Bollate-Sondrio, Corsico-Tradate; lunedì 15 Fernese-Pro Patria.
La classifica del girone B, Serie C
Lecco 20; Gallarate 18; Gavirate, Sondrio 16; Vertematese 12; Villa Guardia 10; Broni, Legnano, Bollate, Corsico 8; Tradate, Fernese, 6; Pro Patria Busto 2; Valmadrera 0.