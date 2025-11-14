Serie C: vigilia importante per la capolista Cermenate che renderà visita al Cerro

Vigilia importante per la Virtus Cermenate capolista del girone Nord Est C di Serie C maschile.

Vigilia in Serie C

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi domani sera alle ore 18.30 renderà visita al Cerro Maggiore terzo in classifica, prima di due trasferte consecutive che diranno qualcosa di più sulle ambizioni della Virtus e sulle gerarchie del girone. Lo sostiene anche il tecnico gialloblù: “Ora ci attendono due sfide fuori davvero interessanti ed toste la prima domani con Cerro e poi nel turno infrasettimanale a Legnano, importanti per le posizioni importanti della classifica e per questo vogliamo affrontarle al meglio e pronti”.

Il cartellone del 9° turno d’andata Girone Nord Est C

Sabato 15 Sanmaurense-Varese Academy, Venegono-Pall. Milano, ore 18.30 Cerro Maggiore-Virtus Cermenate, Settimo-Seregno, Casoratese-Milanotre, Lissone-Opera; domenica 16 Robbio-Robur Varese, Rondinella-Legnano.

La classifica del girone Nord Est C

Virtus Cermenate, Varese Academy 14; Lissone, Legnano, Sanmaurense, Cerro 10; Rondinella 8; Opera, Settimo, Pall. Milano 8; Robbio, Milanotre 6; Casoratese, Robur Varese, Venegono, Seregno 4.