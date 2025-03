Serie C: Villa Guardia e Mariano battute nei posticipi

Cadute due squadre lariane nei posticipi di campionato femminile di Serie C, solo una vittoria.

Posticipi di Serie C

Il 10° turno di ritorno di Serie C femminile è andato in archivio con un bilancio di due sconfitte e una sola vittoria per le squadre lariane. A segno nell'anticipo la Vertematese in casa contro l'Ardor Bollate mentre nei posticipi sono cadute sia il Villa Guardia battuta a domicilio dalla capolista Vittuone che la già retrocessa Nonna Papera Mariano travolta a Milano dal San Gabriele.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone Ovest

Gavirate-Sondrio 68-51, Tradate-Fernese, 61-73 Vertematese-Bollate 47-38, Trezzano-Legnano 40-44; Villa Guardia-Vittuone 48-62, San Gabriele-Mariano 60-29, Corsico-Lecco35-60.

La classifica aggiornata del girone Ovest, Serie C

Vittuone 42; S. Gabriele 40; Sondrio 36; Lecco 34; Gavirate 28; Corsico, Fernese, Legnano 24; Vertematese 20; Villa Guardia 14; Bollate, Tradate 12; Trezzano 10; Nonna Papera Mariano 2.

Il programma dell'11° turno del girone Ovest

Venerdì 28 marzo ore 21.15 Mariano-Corsico, Fernese-Trezzano; sabato 29 ore 18.30 Sondrio-Villa Guardia, Bollate-Gavirate, domenica 20 Legnano-San Gabriele, Vittuone-Tradate, ore 18 Lecco-Vertematese.