Serie C: Villa Guardia non si ferma, sbanca Gavirate e sale al 5° posto

Non si ferma più la scalata del Gs Villa Guardia nel campionato di Serie C femminile.
Scalata GSV in Serie C
Nel week-end appena trascorso la squadra allenata da coach Fabrizio Molteni è andata a sbancare il campo del Gavirate, terza forza del girone B. GSV quindi salito al quinto posto. La Vertematese invece ha rinviato a giovedì 2 aprile la sfida sul campo del Broni.
Il programma del 11° turno di ritorno del girone B
Gavirate-Villa Guardia 51-69, Tradate-Corsico 61-67, Pro Patria-Fernese 38-48, Sondrio-Bollate 61-42, Valmadrera-Legnano 57-65, Lecco-Gallarate 64-67; giovedì 2 aprile ore 21.15 Broni-Vertematese.
La classifica del girone B, Serie C
Gallarate 44; Lecco 40; Gavirate, Sondrio 34; Tradate, Villa Guardia 28; Vertematese 26; Corsico 24; Legnano 20; Broni, Bollate, Fernese 14; Valmadrera 8; Pro Patria Busto 6.
Il programma del 12° turno di ritorno del girone B
Venerdì 10 aprile Gavirate-Lecco, Fernese-Legnano, Vertematese-Valmadrera, Pro Patria-Villa Guardia, sabato 11 Gallarate-Sondrio, domenica 12 Bollate-Tradate, Corsico-Broni.