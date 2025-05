Serie C: Villa Guardia perde gara 1, ora la salvezza è durissima

Sono iniziati male i playout in Serie C femminile per il Gs Villa Guardia: perde gara 1 e salvezza sempre più lontana.

Playout in Serie C amarissimi

Martedì 29 aprile la squadra lariana ha perso in casa la gara 1 della sfida salvezza al meglio delle tre partite contro il Parco Nord Bresso per 40-51 e ora è già con le spalle al muro. Per salvarsi, infatti, il GSV di coach Fabrizio Molteni dovrà per forza prima impattare la serie vincendo domenica 4 gara 2 a Cinisello per poi piazzare un altro colpo esterno domenica 11 maggio ancora a Cinisello nell'eventuale bella spareggio.

Il calendario completo della serie playout

Gara 1 a Villa Guardia il 29 aprile 40-51, gara 2 a Cinisello Balsamo domenica 4 maggio alle 18.15, eventuale gara 3 a Cinisello domenica 11 maggio.

Le altre serie di playout, Serie C

Gara1 Trezzano-Nibionno 41-57, 30/4 Sportlandia Tradate-Parre, sabato 3 maggio Ardor Bollate-Rezzato,

Le squadre vincenti saranno salve, mentre le perdenti retrocederanno in Promozione.