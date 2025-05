Serie C: Villa Guardia perde gara 2 dei playout con Bresso e retrocede

E' calato il sipario ieri sera, domenica 4 maggio, sulla stagione e l'avventura in Serie C femminile del Basket Villa Guardia.

Retrocessione in Serie C

Ieri la squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni, perdendo anche gara 2 dei playout sul campo del Parco Nord Bresso per 58-53, ha dovuto alzare bandiera bianca e incassare la retrocessione matematica in Promozione. Un risultato troppo severo arrivato al termine di una stagione complicata da tanti infortuni che hanno condizionato e non poco la seconda parte di campionato del GSV.

Il calendario completo della serie playout

Gara 1 a Villa Guardia il 29 aprile 40-51, gara 2 a Cinisello Balsamo domenica 4 maggio 58-53: serie chiusa sul 2-0 per Bresso.

Le altre serie di playout, Serie C

Gara1 Trezzano-Nibionno 41-57, gara 2 domenica 29-38 (serie chiusa sul 0-2 per Nibionno), gara 1 Sportlandia Tradate-Parre 59-41 gara 2 51-63 (serie 1-1 gara 3 giovedì 8 maggio), gara 1 Ardor Bollate-Rezzato 54-36, serie 1-0 gara 2 domenica 11 maggio,

Le squadre vincenti saranno salve, mentre le perdenti retrocederanno in Promozione.