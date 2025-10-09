Pallacanestro donne

Serie C: GSV prepara l’assalto al Gallarate, Vertemate in posticipo a Bollate

Le due squadre lariane pronte per il 2° tueno del girone B

Serie C: GSV prepara l’assalto al Gallarate, Vertemate in posticipo a Bollate

Villa Guardia · 09/10/2025 alle 10:44

Si apre già questa sera, giovedì 9 ottobre, il 2° turno del campionato di Serie C femminile che nel girone B regala l’anticipo Legnano-Corsico.

Lariane in campo in Serie C

Le due squadre lariane scenderanno in campo nel week-end sula scia del derby. Morale alto in casa Villa Guardia che dopo il successo all’esordio si prepara ad ospitare la corazzata Gallarate sabato sera: “La vittoria conquistata nel derby con Vertemate  – dice Fabrizio Molteni coach del GSV – è stata davvero tanta roba per la prestazione di tutte le ragazze e per il risultato. Due punti già pesanti e che ci permettono di affrontare la grande favorita del girone il Gallarate con animo sereno e con tutto da guadagnare. Loro sono ferite dal ko a sorpresa subito in casa nel primo turno ma noi giochiamo sul nostro campo e stiamo bene… vediamo cosa succede”. Do,enica invece toccherà alla Vertematese che renderà visita all’Ardor Bollate: “Ci aspetta questa  prima trasferta – dice Luca Zanotti coach della Vertematese – a cui ci presentiamo dopo la sconfitta nel derby che spero ci possa essere stata utile. Non sarà una gara facile anzi tosta ma penso che Bollate sia alla nostra portata”.

basket lariano Fabrizio Molteni coach GSV
Fabrizio Molteni, coach GSV femminile

Questo il 2° turno del girone B

Giovedì 9 Legnano-Corsico, venerdì 10 Pro Patria-Tradate; sabato 11 ore 21.30 Villa Guardia-Gallarate, Valmadrera-Fernese, Broni-Lecco, Sondrio-Gavirate, domenica 12 ore 18 Ardor Bollate-Vertematese.

Classifica

Villa Guardia, Legnano, Tradate, Gavirate, Fernese, Lecco, Bollate 2; Vertematese, Gallarate, Pro Patria Busto, Corsico, Sondrio, Valmadrera 0.

Luca Zanotti coach Vertematese di C
Luca Zanotti, coach Vertematese di Serie C
Tu cosa ne pensi?