Serie C: GSV prepara l’assalto al Gallarate, Vertemate in posticipo a Bollate

Si apre già questa sera, giovedì 9 ottobre, il 2° turno del campionato di Serie C femminile che nel girone B regala l’anticipo Legnano-Corsico.

Lariane in campo in Serie C

Le due squadre lariane scenderanno in campo nel week-end sula scia del derby. Morale alto in casa Villa Guardia che dopo il successo all’esordio si prepara ad ospitare la corazzata Gallarate sabato sera: “La vittoria conquistata nel derby con Vertemate – dice Fabrizio Molteni coach del GSV – è stata davvero tanta roba per la prestazione di tutte le ragazze e per il risultato. Due punti già pesanti e che ci permettono di affrontare la grande favorita del girone il Gallarate con animo sereno e con tutto da guadagnare. Loro sono ferite dal ko a sorpresa subito in casa nel primo turno ma noi giochiamo sul nostro campo e stiamo bene… vediamo cosa succede”. Do,enica invece toccherà alla Vertematese che renderà visita all’Ardor Bollate: “Ci aspetta questa prima trasferta – dice Luca Zanotti coach della Vertematese – a cui ci presentiamo dopo la sconfitta nel derby che spero ci possa essere stata utile. Non sarà una gara facile anzi tosta ma penso che Bollate sia alla nostra portata”.

Questo il 2° turno del girone B

Giovedì 9 Legnano-Corsico, venerdì 10 Pro Patria-Tradate; sabato 11 ore 21.30 Villa Guardia-Gallarate, Valmadrera-Fernese, Broni-Lecco, Sondrio-Gavirate, domenica 12 ore 18 Ardor Bollate-Vertematese.

Classifica

Villa Guardia, Legnano, Tradate, Gavirate, Fernese, Lecco, Bollate 2; Vertematese, Gallarate, Pro Patria Busto, Corsico, Sondrio, Valmadrera 0.