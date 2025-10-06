Serie C: Villa Guardia vince il derby e sbanca in volata Vertemate

Semaforo verde nel campionato di Serie C femminile, pronti via e subito colpo grosso del Gs Villa Guardia.

Che vittoria in Serie C per le ragazze di Molteni

La squadra diretta da coach Fabrizio Molteni infatti nel match inaugurale si è tolta lo sfizio di andare a vincere il primo derby stagionale sul campo della cugina Us Vertematese. Una partita molto combattuta ed equilibrata che si è risolta a favore delle ospiti solo nei secondi finali per 57-59 con le padroni di casa che hanno fallito l’ultimo tiro sulla sirena. Sabato 11 tornerà in campo Villa Guardia quando in casa ospiterà la quotata Gallarate mentre domenica 12 toccherà alla Vertematese di scena a Bollate.

Risultati del 1° turno d’andata del girone B

Venerdì 3 ottobre ore 21.30 Vertematese-Villa Guardia 57-59, Gallarate-Aba Legnano 72-74, Tradate-Valmadrera 79-21, Gavirate-Pro Patria Busto 78-46, Fernese-Broni 61-36; domenica 5 Lecco-Sondrio 50-43, Corsico-Bollate 60-66.

Classifica girone B

Villa Guardia, Legnano, Tradate, Gavirate, Fernese, Lecco, Bollate 2; Vertematese, Gallarate, Pro Patria Busto, Corsico, Sondrio, Valmadrera 0.

Questo il 2° turno d’andata del girone B

Giovedì 9 ottobre Aba Legnano-Corsico, venerdì 10 Pro Patria-Tradate; sabato 11 ore 21.30 Villa Guardia-Gallarate, Valmadrera-Fernese, Broni-Lecco, Sondrio-Gavirate, domenica 12 ore 18 Ardor Bollate-Vertematese.