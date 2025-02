Serie C: Villa Guardia cade in casa contro il Sanga Milano

Tra le squadre di Serie C che hanno disputato il 6° turno del girone Ovest, anche le ragazze di coach Molteni.

Serie C, turno grigio per il Villa Guardia

Posticipo domenicale negativo per il Villa Guardia che ieri sera, domenica 23 febbraio, ha chiuso il 6° turno di ritorno di serie C femminile perdendo malamente in casa contro il San Gabriele Milano. Contro la terza forza del girone Ovest è arrivata una larga sconfitta che complica la rincorsa al nono posto per la squadra diretta da coach Fabrizio Molteni.

I risultati del 6° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 21 febbraio ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Trezzano 48-62, ore 21.30 Vertematese-Tradate 61-54; domenica 23 Lecco-Sondrio 40-55, Vittuone-Bollate 61-35, Legnano-Fernese 32-41, ore 18.30 Villa Guardia-San Gabriele 41-73, Corsico-Gavirate 53-63.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 34; Sondrio 32; S. Gabriele 30; Lecco 28; Gavirate 24; Corsico, Legnano, Vertematese, Fernese 18; Villa Guardia, Bollate 12; Trezzano 10; Tradate 6; Mariano 2.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone Ovest

Giovedì 27 febbraio Tradate-Bollate; venerdì 28 ore 21 Gavirate-Mariano, Trezzano-Vittuone; sabato 1 marzo Sondrio-Legnano, ore 21.20 Villa Guardia-Trezzano; domenica 2 San Gabriele-Lecco; ore 21 Corsico-Vertematese.