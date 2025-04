Serie C: Virtus sbanca Opera e centra il 2° posto in chiave playoff

Centrato il secondo posto dalla Virtus Cermenate, nel campionato di basket di Serie C, sbancando Opera.

Missione compiuta in Serie C

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che ha chiuso la stagione regolare in Serie C vincendo il posticipo domenicale a Opera, conquistando così il secondo posto nella griglia dei playoff che inizieranno dopo Pasqua. Nel primo turno dei quarti di finale che scatteranno dal 26 aprile la Virtus affronterà la settima classificata Busnago con il vantaggio del fattore campo: bilancio in stagione regolare 1-1.

Il tabellino di Opera-Virtus Cermenate 74-86

Parziali 18-22, 36-40, 55-67

Cermenate: Cairoli 2, Guardini 3, Kepri 29, Camara, Bargnam Botta 1, Ckerici 9, Lakicevic 12, Lucchini 10, Carioni 14, Strambini 2, Molin 4. All. Pogliaghi.

Il cartellone del 13° turno, ultimo di ritorno

Sabato 12 aprile Cerro-Seregno 78-56, Lissone-Robur Somaglia 71-58, Busnago-Novate 47-59, Milanotre-Gorgonzola 75-67, Varedo-Settimo 86-74, Pall.Milano-Bocconi 74-75; domenica 13 ore 18 Delta Line Opera-Virtus Cermenate 74-86.

La classifica del girone D, Serie C

Cerro 40; Pall. Milano, Virtus Cermenate, Bocconi 36; Milanotre 34; Settimo 28; Busnago, Lissone 24; Opera, Gorgonzola, 22; Seregno 18; Novate 16; Robur Somaglia, Varedo 14.