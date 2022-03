Serie C Volley: l'Oggiona Tradate frena Cermenate

Volley femminile

Niente da fare per le ragazze di coach Pietroni

Ritorno senza punti per la Virtus Cermenate impegnata in casa dell'Oggiona Tradate per la 19esima giornata della Serie C Femminile.

Serie C Volley, giornata amara per Cermenate

Trasferta amara per Cermenate che torna senza punti dalla sfida contro Oggiona Tradate. Inizio di primo set equilibrato poi le padrone di casa allungano (11-8, 15-9). Cermenate non riesce a ricucire il gap (18-12, 20-14), lasciando ad Oggiona Tradate il primo parziale 25-18. Il secondo set è la copia del precedente con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 7-6, quando sono nuovamente le varesotte a portarsi avanti (11-7, 15-11, 18-11, 22-14), andando a chiudere il parziale 25-16.

Il terzo set resta in bilico (4-3, 7-7) fino al 16-17, quando è la formazione di coach Pietroni a provare lo strappo (16-19, 17-22) che le permette di vincere il parziale 22-25. Quarto set punto a punto fino al 9-8. Oggiona Tradate allunga (13-10).

Cermenate resta in scia, ma non ha la forza per rientrare (14-12, 18-15). Le padrone di casa incrementano il vantaggio (20-15, 24-16), vincendo il parziale 25-19 e l’incontro 3-1. Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Gorla Volley sabato 12 marzo alle ore 20.30.

INFO MATCH

19^ Giornata Serie C Femminile - FIPAV Lombardia