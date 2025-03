Serie C: week-end nero per le lariane, tutte ko in casa

E' stato davvero un week-end nerissimo per le tre squadre lariane impegnate nel campionato di basket Serie C femminile.

Serie C dura con le squadre lariane

Nel 9° turno di ritorno il terzetto nostrano ha rimediato solo sconfitte a cominciare dalla Nonna Papera Mariano che, cadendo in casa contro Tradate, ha praticamente detto addio ai sogni salvezza: la retrocessione è ormai realtà. Pesanti stop casalinghi anche per la Vertematese travolta dal Sondrio così come per il Villa Guardia che nel finale si è arreso al Corsico.

I risultati del 9° turno di ritorno del girone Ovest

Nonna Papera Mariano-Tradate 41-69, Vertematese-Sondrio 46-71; Ardor Bollate-San Gabriele 46-67, Villa Guardia-Corsico 44-50, Lecco-Trezzano 64-59 Vittuone-Fernese 66-30, Legnano-Gavirate 72-41.

La classifica aggiornata del girone Ovest, Serie C

Vittuone 40; S. Gabriele 38; Sondrio 36; Lecco 32; Gavirate 26; Corsico 24; Fernese, Legnano 22; Vertematese 18; Villa Guardia 14; Bollate, Tradate 12; Trezzano 10; Mariano 2.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 21 marzo Gavirate-Sondrio, Tradate-Fernese, ore 21.30 Vertematese-Bollate, Trezzano-Legnano; sabato 22 ore 21.30 Villa Guardia-Vittuone; domenica 23 ore 18 San Gabriele-Mariano; Corsico-Lecco.