Serie C: week-end nero per Mariano, Vertemate e Villa Guardia

Week-end negativissimo per le squadre lariane in Serie C femminile tutte al tappeto nel penultimo turno di regular season.

Amarezza in Serie C

Sabato 5 aprile è caduta la Nonna Papera Mariano sul campo del Sondrio. Posticipi domenicali amari anche per la Vertematese che pur già salva ha lottato sul campo del San Gabriele Milano arrendendosi nel finale. Più netta e ampia la sconfitta esterna del Villa Guardia che ieri è stato travolto a Lecco.

I risultati del 12° turno del girone Ovest

Venerdì 4 aprile Tradate-Legnano 57-53, Fernese-Gavirate 63-65, sabato 5 Sondrio-Nonna Papera Mariano 72-44; domenica 6 ore 18 San Gabriele-Vertematese 67-55, Lecco-Villa Guardia 82-51, Bollate-Trezzano 41-43, Corsico-Vittuone 63-70.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 46; San Gabriele 44; Sondrio 40; Lecco 38; Gavirate 32; Corsico, Fernese 26, Legnano 24; Vertematese 20; Villa Guardia, Tradate 14; Bollate, Trezzano 12; Mariano 2.

Il programma del 13° turno ultimo del girone Ovest, Serie C

Martedì 8 aprile Legnano-Corsico, venerdì 11 Gavirate-Lecco, Mariano-Bollate, Vertematese-Fernese, Trezzano-Sondrio; domenica 13 Vittuone-San Gabriele, ore 18.30Villa Guardia-Tradate.