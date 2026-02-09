Serie C: week-end nero per Vertemate e Villa Guardia all’overtime

Fine settimana nero per le due squadre lariane nel campionato di Serie C femminile battute entrambe all’overtime.

Serie C amara

Nell’anticipo di venerdì sera, la Vertematese ha cullato a lungo il sogno di battere la capolista Gallarate per poi vederlo svanire nel finale e dopo un tempo supplementare. Si è spento infatti allo scadere sul ferro il tiro del possibile nuovo overtime. A sorpresa poi ieri sera il Gs Villa Guardia è inciampato sul campo del fanalino di coda Valmadrera lasciando due punti davvero pesanti in chiave playoff. Dopo essere partito bene, il team lariano diretto da coach Fabrizio Molteni è stato agganciato allo scadere e battuto nel tempo supplementare non senza recriminazioni.

Il programma del 4° turno di ritorno girone B

Venerdì 6 febbraio ore 21.30 Vertematese-Gallarate 68-70 dts, Pro Patria Busto-Corsico 54-39, sabato 7 Sondrio-Tradate 42-57, ore 20 Valmadrera-Villa Guardia 85-79 dts, Broni-Gavirate 47-60, domenica 8 Legnano-Lecco, Ardor Bollate-Fernese.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate 32; Lecco 28; Gavirate 26; Sondrio, Tradate 22; Vertematese 20; Villa Guardia, Corsico 16; Fernese, Legnano 12; Ardor Bollate, Broni 10; Pro Patria 4; Valmadrera 2.