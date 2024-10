Serie D: Bianchi Group Cermenate 3 - futura Volley Giovani 0

La Bianchi Group bissa il successo della scorsa settimana battendo, lontano dalle mura amiche, 3-0 Futura Volley Giovani.

Bianchi Group in volata

Avvio di primo set buono per la Bianchi Group (2-5, 4-8). Futura di rifà sotto (10-12, 14-16) ma non riesce ad agganciare le avversarie che allungano nuovamente (14-22) chiudendo 17-25 il parziale. Nel secondo set partono subito avanti di un buon break le comasche (3-6, 6-9). Futura impatta sul 10-10, poi la Bianchi Group ingrana un filotto di punti che la porta sul 10-15. Le varesotte non riescono a reagire (15-21), lasciando a Cermenate il parziale 17-25. Il terzo set è molto equilibrato con le due formazioni che giocano punto a punto (2-2, 8-814-14, 16-16, 21-21) fino ai vantaggi dove sono nuovamente le ragazze di coach Rutigliano a chiudere il parziale 25-27 aggiudicandosi l’incontro 0-3.

Il commento del coach

Coach Rutigliano commenta così l’incontro: “Come sempre a noi piace soffrire, quindi anche quando riusciamo a controllare una gara dall’inizio, se pur con qualche errore di troppo, riusciamo sempre a complicarci la vita. Primi due set discreti ma il terzo proprio non mi va giù. Nota positiva che in qualche modo riusciamo a raddrizzarci, ma basterà? Voglio una risposta dalla squadra, e la voglio già sabato prossimo”.

Nel prossimo turno di campionato la Bianchi Group Cermenate ospiterà San Giorgio Luraghese sabato 26 ottobre 2024 alle ore 21 a Cermenate (CO).

Info match

FUTURA VOLLEY GIOVANI 0 - BIANCHI GROUP CERMENATE 3: (17-25, 17-25, 25-27)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi 4, Pusceddu ne, Mancarella 12, Mussida ne, Clerici 5, Celichini, Modena 11, Frigerio 4, Rusconi ne, Maiocchi 3, Crepaldi ne, Liuzzo 2, Castelli (L1), Lugo (L2). Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.