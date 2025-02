Serie D: Cermenate cade in trasferta a Cadorago

Trasferta senza punti in serie D per la Rusconi Arredamenti Cermenate che torna da Cadorago con un solo set.

Trasferta amara in serie D

Partono forti le padrone di casa nel primo set (5-1, 11-5, 16-9). Le virtussine accorciano (17-14), ma non riescono a trovare l’aggancio (20-17, 23-17) lasciando a Cadorago il parziale. Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino al 5-5, quando è la formazione di casa ad allungare (10-5, 13-9). La Rusconi Arredamenti non riesce a reagire (17-11, 20-13) e per Cadorago è semplice chiudere il parziale 25-14. Riscatto Cermenate nel terzo set. Parte infatti avanti la formazione di coach Caccamo (0-4). La formazione di casa prima accorcia impattando sul 9-9, poi allunga (13-10). Tira e molla fino al 19-19, quando sono le virtussine a trovare un buon break (19-23) che porta Cermenate a vincere il parziale 22-25. Riscatto Cadorago nel quarto set. Le padrone di casa partono avanti (5-3, 10-7, 15-13), allungano (20-13) andando a chiudere 25-18 il parziale e l’incontro 3-1.

Foto 1 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedCAGLIFICIO CLERICI CADORAGO 3 - RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 114^ Giornata Serie D FemminileCadorago (CO) - 1 febbraio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 2 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedRUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 3 - VOLLEY NIBIONNO EVOLUTION 013^ Giornata Serie D FemminileCermenate (CO) - 18 gennaio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 3 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedCAGLIFICIO CLERICI CADORAGO 3 - RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 114^ Giornata Serie D FemminileCadorago (CO) - 1 febbraio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 4 di 4 #FipavLombardia #VolleyAddictedCAGLIFICIO CLERICI CADORAGO 3 - RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 114^ Giornata Serie D FemminileCadorago (CO) - 1 febbraio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Climology sabato 1 febbraio 2025 alle 17.30 a Cermenate.

Info match

Serie D - 14esima giornata di campionato

CAGLIFICIO CLERICI CADORAGO 3 - RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 1 (25-18, 25-14, 22-25, 25-18)

RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE: Ruiu 3, Carraro, Pontivi 16, Tosetti, Fabian 6, Pillinini 8, Castelli 4, Casari, Ravasio 7, Annoni 3, Molteni (L1), Lanzarotti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.