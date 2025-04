Serie D: successo per Cermenate ai danni di Uboldo

La Rusconi Arredamenti Cermenate non fa sconti e vince 3-1 fuori casa contro Uboldo nel campionato di Serie D.

Buona vittoria di Cermenate

Buon avvio di primo set per le ospiti (3-5, 5-9). Uboldo si rifà sotto (9-11), impattando sul 12-12. Nuovo allungo di Cermenate (13-17, 14-20) e nuova risposta delle padrone di casa (21-21). Il finale però sorride alle ragazze di coach Caccamo che chiudono il parziale 21-25. Nel secondo set equilibrio fino al 4-4. Break di Uboldo (7-4). Risposta delle virtussine (7-9, 8-11). Nuovamente parità sul 13-13 che resiste fino al 17-17, quando sono le padrone di casa a portarsi avanti (20-18, 23-20) chiudendo il parziale 25-21. Il terzo set è tutto della Rusconi Arredamenti: 0-3, 1-5, 4-8, 6-14, 11-19, 16-23, fino al definitivo 18-25. Buon avvio di quarto set per le ospiti (4-8, 5-11). Uboldo rientra sul 12-12, poi si gioca punto a punto fino al 15-15, quando è nuovamente Cermenate a prendere la testa (15-18, 16-21, 19-24) chiudendo 20-25 il parziale e l’incontro 1-3. Grazie a questi tre punti la Rusconi Arredamenti aggancia il quarto posto in classifica a 41 punti insieme a Marnatese.

Nel prossimo turno di campionato, dopo la sosta pasquale, la Rusconi Arredamenti ospiterà Salus Gerenzano nella giornata di sabato 26 aprile, alle 17.30 a Cermenate.

Info match e classifica di Serie D

Serie D Femminile - FIPAV Lombardia - 23^ Giornata di Campionato

NEW VOLLEY CSDC ODONTOIATRIA UBOLDO 1 - RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 3 - (21-25, 25-21, 18-25, 20-25)

RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE: Ruiu 3, Carraro ne, Pontivi 3, Tosetti 6, Fabian 13, Pillinini 7, Castelli 10, Casari 4, Ravasio 9, Miller 13, Sprovaro, Molteni (L1), Lanzarotti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo.