pallavolo

Nella sesta giornata di campionato è stata sconfitta dalla Besanese

Serie D: Virtus Cermenate sconfitta in casa.

Cermenate cade in casa in tre set contro Polisportiva Besanese nella sesta giornata di campionato. Buon avvio delle padrone di casa nel primo set (5-3, 8-3). Le ospiti impattano sull’8-8, ma è nuovamente Cermenate ad allungare (13-9, 16-10, 19-14). Besanese non molla e rimette tutto in equilibrio sul 21-21. Il finale è tutto delle ospiti che chiudono il parziale 22-25. Secondo set tutto di Besanese che parte avanti (2-8), amministra il vantaggio (8-11, 15-18, 18-23) andando a vincere il parziale 22-25. Il secondo set è la copia del precedente con Besanese che parte avanti (2-6). Le virtussine impattano sull’8-8, ma Besanese allungano nuovamente (8-13, 12-18), chiudendo il parziale 16-25 e l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà in trasferta TCI Pallavolo Saronno sabato 27 novembre 2021 alle ore 20 a Rovellasca.