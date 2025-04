Serie D: vittoria al tiebreak di Cermenate contro Marnate

Nel week-end grande successo da parte di Cermenate nel campionato di Serie D, in casa della Marnatese.

Serie D Femminile - FIPAV Lombardia

MARNATE - La Rusconi Arredamenti, sotto di due set, ribalta il parziale e vince al tiebreak contro US Marnatese.

Buon avvio di primo set delle padrone di casa (4-1). Le virtussine impattano sul 5-5, ma è Marnate ad allungare di nuovo (9-5, 12-8). Cermenate non ci sta ed impatta sul 14-14, poi si ferma (19-14). Nel finale la formazione di coach Caccamo prova a rientrare (23-20, 23-23), ma è Marnate a chiudere il parziale 25-23. Il secondo set è tutto delle padrone di casa che partono avanti (7-3, 15-10), amministrano il vantaggio (19-12, 22-14) e chiudono 25-15 il parziale. Nel terzo set, dopo un buon avvio di Marnate (5-1), è pronta la risposta della Rusconi Arredamenti che ribalta il punteggio (6-9), allunga (11-18, 14-20, 17-23) e vince 20-25 il parziale. Nel quarto set sempre avanti Cermenate: 3-5, 6-15, 12-19, fino al definitivo 17-25 che porta il match al tiebreak, che vede la Rusconi Arredamenti partire a razzo (0-3, 2-7). Le padrone di casa non demordono e rientrano sul 9-9. Le virtussine però non sono dome e riprendono la testa (10-11, 11-13) andando a chiudere il parziale 11-15 e l’incontro 2-3.

Nel prossimo turno di campionato la Rusconi Arredamenti farà visita a New Volley Uboldo sabato 12 aprile 2025 alle 21 a Uboldo.

Info match

Serie D Femminile - FIPAV Lombardia - 22^ Giornata di Campionato

US MARNATESE 2 - RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE 3 (25-23, 25-15, 20-25, 17-25, 11-15)

RUSCONI ARREDAMENTI CERMENATE: Ruiu 5, Carraro ne, Pontivi 6, Tosetti 5, Fabian 19, Pillinini 5, Castelli 13, Ravasio 7, Miller 8, Malinverno ne, Gioia ne, Molteni (L1), Lanzarotti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo.