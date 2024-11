Settima meraviglia vincente per Cermenate che doma Varedo

Settima meraviglia vincente per la Virtus Cermenate che mantiene imbattibilità e primato in serie C.

Per la Virtus è la settima meraviglia vincente

Ha sofferto a lungo contro il Varese, la Virtus. Nel weekend la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha vinto il testacoda, ma è stata anche sotto contro un indomito Varedo. Poi trascinati dal top scorer Jovan Lakicevic dal 32' i gialloblù hanno sorpassato e non si sono più voltati indietro. Ora la Virtus è attesa da due trasferte consecutive domenica prossima contro Novate e poi il big match del 30 novembre sul campo della Pall. Milano.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Pol. Varedo 80 - 69

Parziali: 20-17, 38-38, 55-57

Virtus Cermenate: Lakicevic Jovan 19, Verga Phuwin Simone 13, Carioni Matteo 12, Lucchini Andrea 8, Clerici Matteo 7, Cairoli Luca 5, Lepri Jacopo 5, Molin Leonardo 4, Botta Pierfrancesco 3, Giardini Samuele 2, Strambini Pietro 2, Camara Mamadou, All. Pogliaghi.

Pol. Varedo: Radice Matteo 12, Scialabba Giovanni 11, Charles Pena Miguel Angel 8, Veggetti Matteo 8, Carrera Alessandro 6, Dinatale Giulio 6, Iannicello Simone 6, Meroni Aron 6, Dascola Loris 4, Elzi Federico 2, Canti Nicolò Antonio, Bulla Lorenzo Luigi. All. Vianello.

I risultati del 7° turno d'andata girone D

Sabato 16 novembre Settimo-Bocconi 65-73, Milanotre-Cerro 76-69, Opera-Pall. Milano 63-71, Lissone-Busnago 79-71, ore 21 Cermenate-Varedo 80-69, domenica 18 Gorgonzola-Novate 75-63, Seregno-Robur Somaglia 79-78.

Classifica girone D, serie C

Virtus Cermenate 14; Pall. Milano 12; Cerro, Bocconi 10; Lissone, Milanotre 8; Novate, Opera, Settimo, Gorgonzola 6; Robur Somaglia, Busnago 4; Varedo, Seregno 2.

Programma dell'8° turno d'andata girone D

Sabato 23 novembre Busnago-Bocconi, Cerro-Opera, Varedo-Gorgonzola, Pall. Milano-Lissone; domenica 24 Seregno-Milanotre, Robur Somaglia-Settimo, ore 18 OSAL Novate-Cermenate.