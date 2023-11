Sfida cruciale al PalaFrancescucci: Pool Libertas Cantù contro Conad Reggio Emilia nella lotta per la risalita

Domenica 12 novembre 2023 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate andrà in scena il posticipo delle 19 tra Pool Libertas Cantù e Conad Reggio Emilia. Sesta giornata di andata, e terza partita casalinga per i canturini, che faranno tutto il possibile per cominciare la risalita. I reggiani, però, sono avversario ostico, avendo perso sì quattro partite su cinque finora, ma tutte al tie-break.

Il commento di coach Denora

“In palestra stiamo continuando a lavorare per crescere nelle prestazioni, e vogliamo iniziare a raccogliere i frutti già da domenica. Non piace a nessuno questa situazione che si è venuta a creare, e abbiamo alzato ancora di più il livello di allenamento. Troveremo una squadra affamata, che sta dimostrando il suo valore conquistando punti ad ogni giornata anche contro avversari importanti. Hanno in Marks il loro terminale offensivo principale, e non dobbiamo farci trascinare dalla voglia di fermarlo dimenticando gli altri: parliamo di giocatori importanti per la categoria. L'attenzione principale sarà comunque ancora una volta nel nostro campo: vogliamo fare una prestazione attenta ed ordinata, cercando di ritrovare le nostre sicurezze”.

Gli avversari

Il confermato coach Fabio Fanuli schiera in cabina di regia un'altra conferma, Lorenzo Sperotto. In diagonale con lui martella il tedesco Christoph Marks, top scorer di Serie A3 Credem Banca la scorsa stagione con la maglia della Vigilar Fano con 568 palloni a terra. Gli schiacciatori sono due degli ex di giornata: Romolo Mariano, anche lui tra le conferme, e Matteo Maiocchi, arrivato in estate dalla Kemas Lamipel Santa Croce. Anche al centro un volto conosciuto e una new entry: il primo è Nicolò Volpe, il secondo è Paolo Bonola, che arriva da un biennio alla Rinascita Lagonegro. Nel ruolo di libero è arrivato Filippo Pochini, la scorsa stagione in SuperLega con la maglia della Emma Villas Aubay Siena.

I precedenti

Sono ben 18 i precedenti tra queste squadre, e la Conad si è imposta in 10 di essi. Fattore campo rispettato nelle due partite di Regular Season della stagione 2022/2023: Reggio Emilia ha vinto al PalaBigi al termine di un combattuto 3-2, mentre Cantù si è imposta al PalaFrancescucci per 3-0. Kristian Gamba protagonista in entrambi i match, con 23 punti a segno all’andata e 19 al ritorno.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 12 novembre 2023 alle 19 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate; arbitri: Dario Grossi (Roma) e Rosario Vecchione (Salerno); diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv; biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro, la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.