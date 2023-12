Sfida cruciale per il Pool Libertas Cantù: domenica si gioca contro la Sieco Service Ortona

Dopo il punto prezioso strappato all'imbattuta capolista Yuasa Battery Grottazzolina nell'anticipo di sabato sera, arriva il momento per il Pool Libertas Cantù di una sfida all'estremo opposto. Domenica 3 dicembre 2023 alle 18 i ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso affronteranno la neo promossa Sieco Service Ortona presso il Palasport Comunale della città abruzzese, fanalino di coda e ancora alla ricerca della prima vittoria di questa stagione 2023/2024. Ma questo non deve ingannare: il loro roster è composto da giocatori esperti della categoria, e faranno di tutto per vincere davanti ai propri tifosi.

Il commento di coach Denora Caporusso

"Ortona è una da squadra con cui fare molta attenzione: la classifica non rispecchia il valore di questo roster. Nessuno avrebbe pronosticato una situazione simile con dei giocatori importanti come i loro, ma d'altra parte anche noi pensavamo di cominciare meglio la stagione. Dovremo fare una gara paziente, a tratti anche sporca se necessario: hanno centimetri importanti che fanno valere a muro e in attacco. Poi penso troveremo anche un ambiente caldo visto che aspettano la prima vittoria. Il nostro obiettivo è quello di provare a vincerla per staccarci un po' dal gruppo di fondo, per poter iniziare a guardare anche chi ci sta davanti con più serenità".

Gli avversari

Coach Nunzio Lanci siede sulla panchina della Sieco Service fin dalla prima stagione in Serie A2 Credem Banca, il 2012/2013. Schiera in cabina di regia il confermato Leonardo Ferrato, che ha aiutato a conquistare la promozione dalla Serie A3 Credem Banca lo scorso anno. Opposto è il figlio d'arte Diego Cantagalli, tornato in estate in Abruzzo dopo due campionati alla Conad Reggio Emilia. Gli schiacciatori sono l'ex di turno, e altra conferma, Matteo Bertoli, e l'eterno (classe 1979) Leonel Marshall, macino cubano, confermato ad Ortona dopo una vita tra la SuperLega con la maglia di Piacenza ed esperienze in tutto il mondo. Al centro troviamo Tommaso Fabi, al quarto anno in riva all'Adriatico, e Gabriele Tognoni, le ultime tre stagioni in Serie A3 a Sabaudia, ma di scuola Modena. Il libero è Alberto Benedicenti, al terzo campionato consecutivo con la maglia ortonese.

I precedenti

Sono 18 i precedenti tra queste due squadre, e ben 14 sono stati vinti dalla Sieco Service. Gli ultimi due risalgono alla stagione 2021/2022, nella quale il fattore campo è stato completamente stravolto: vittoria per 3-0 di Cantù ad Ortona, con gli abruzzesi a “ricambiare il favore” espugnando il PalaFrancescucci con il medesimo risultato.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 3 dicembre 2023 alle 18 presso il Palasport Comunale di Ortona (CH); arbitri: Fabio Toni (Terni) e Maurizio Merli (Terni); diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv.