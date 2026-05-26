Sfuma alla “bella” il sogno finale per Inverigo battuto a Carate Brianza

E’ sfumato il sogno finale per il Gigante Inverigo.

La sconfitta

La squadra lariana allenata da coach Riccardo Gorla è uscita sconfitta dal campo di Carate Brianza battuta dal Masters che si è aggiudicato la terza e decisiva partita della serie di semifinale nei playoff del girone C di Divisione Regionale 2.

E pensare che per due quarti Inverigo è stato avanti anche se con esigui vantaggi. La svolta della gara si è avuta nel terzo quarto quando i locali hanno allungato per chiudere al 30′ sul 49-41. Un vantaggio che i ragazzi di coach Gorla non sono più riusciti a rimontare alzando bandiera bianca al 40′ e consegnando il pass per la finale promozione al Masters. Per Inverigo resta comunque la consapevolezza di aver giocato da protagonista una bella stagione prima di rincorsa nella regular season e poi in questi playoff arrivati a un passo dal sogno finale.

Programma dell semifinali playoff girone C

Gara 1 domenica 17 maggio Masters Carate-Inverigo 74-43, Cesano Seveso-Pescate 45-51

Gara 2: venerdì 22 maggio Il Gigante Inverigo-Masters Carate 81-61, Pescate-Cesano Seveso 59-60

Gara 3: domenica 24 maggio ore 17.30 Masters Carate-Inverigo 72-61 (parziali 16-18, 29-30, 49-41), Cesano Seveso-Pescate 64-57.