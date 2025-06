Sfuma il sogno finale tricolore per gli U19 del Cermenate: ko contro Valdiceppo

Sfuma all'ultima curva il sogno della Virtus Cermenate U19 di volare alle finali nazionali di categoria.

Sogno in fumo per l'U19

Il team gialloblù da vicecampione lombardo si era qualificato per la semifinale della Conference interregionale 7 in programma a Perugia nel week-end. Un risultato già storico per il club di Cermenate che per la prima volta ha portato una sua squadra a questo punto con l'obiettivo di giocarsi l'accesso alle finali nazionali giovanili. Un obiettivo che si ulteriormente avvicinato dopo che la Virtus U19 ha vinto in scioltezza la semifinale contro l'ABA Saluzzo per 91-52 (parziali 21-13, 46-34, 74-44). Un successo largo e mai in discussione che ha spalancato le porte per la finalissima contro i padroni di casa di Valdiceppo Basket che in semifinale hanno eliminato il Delfino Basket Pesaro.

Purtroppo, però, l'atto conclusivo ha riservato un epilogo amaro alla squadra gialloblù che si è dovuta arrendere negli ultimi minuti di una gara combattuta al Valdiceppo per 67-61. Sfuma così il sogno di volare a Torino per la finale tricolore U19 ma in casa Virtus resta la consapevolezza di aver centrato comunque un risultato storico che conferma la crescita continua del suo movimento giovanile.