Pallacanestro minors

Si alza il sipario sul 16° Trofeo Gianluca Citterio: ecco il calendario completo

Gli orari di tutte le gare della tradizionale kermesse organizzata dal club brianzolo dal 2 al 6 gennaio, a Erba.

Si alza il sipario sul 16° Trofeo Gianluca Citterio: ecco il calendario completo

Erba · 02/01/2026 alle 13:21

di

Oggi, venerdì 2 gennaio, a Erba, si alza il sipario sulla 16esima edizione del Trofeo Gianluca Citterio.

Al via il Trofeo Gianluca Citterio

La tradizionale manifestazione è voluta e organizzata dalla società locale CDG Erba in memoria del suo indimenticato atleta. Da oggi a martedì 6 gennaio 2026 tutti in campo: si gioca. Quest’anno il torneo si annuncia molto interessante e ricco di partite visto che sarà caratterizzato da ben tre tornei con in campo 16 squadre, divise in tre categorie: Under 13, Under15 e Senior.

Nel torneo Under13 sei le squadre partecipanti divise in due gironi. Girone A: Le Bocce Erba, Carpe Diem Calolziocorte, Varese Basket School.

Girone B: Morbegno, Lecco, Caluschese.

Anche nella categorie Under15 sono sei le squadre iscritte divise in due gironi.
Girone A: Le Bocce Erba, PGC Cantù, Basket Lecco

Girone B: Caluschese, Pescate, Desio.

Quadrangolare internazionale per la categoria Senior che vedrà in campo i padroni di casa de Le Bocce Erba, Corsico e due squadre svizzere dei Lugano Tigers Under23 e della Sav Vacallo.

Oggi si apre la kermesse con le prime 4 partite giovanili.

15° Trofeo Citterio SS Messa
15° Trofeo Citterio SS Messa al PalaErba

Il calendario completo della sedicesima edizione

Venerdì 2 gennaio al PalaErba

Ore 14 U13 Calolziocorte-Varese Basket School

Ore 16 U15 Caluschese-Desio

Ore 18 U13 Caluschese-Seregno

Ore 20 U15 Erba-Cantù

Sabato 3 gennaio al PalaErba

Ore 14 U13 Morbegno-Perdente gara 1 girone B

Ore 16 U15 Pescate-perdente gara 1 girone B

Ore 18 U13 Erba- Perdente gara 1 girone A

Ore 20 U15 Lecco-Perdente gara 1 girone A

Domenica 4 gennaio al PalaErba e palestra CGG

Ore 10 Santa Messa in ricordo di Gianluca Citterio e “pres” Testori

ore 12 U15 Pescate-vincente gara 1 girone B

ore 14 U15 Lecco-vincente gara 1 girone A

ore 16 U13 Morbegno-vincente gara 1 girone B

ore 16 Senior semifinale Corsico U23 Lugano

Ore 18 U13 Erba-vincente gara 1 girone A

Ore 20 Senior semifinale Le Bocce Erba-Sav Vacallo

Lunedì 5 gennaio al PalaErba

Ore 14 finale 5°.6° posto U13

Ore 16 finale 5°-6° ppsto U15

Ore 18 finale 3°-4° posto U15

Ore 20 Finalissima U15

Martedì 6 gennaio al PalaErba

Ore 12 Finale 3°-4° posto U13

Ore 14 finalissima U13

Ore 16 finale 3°-4° posto Senior

Ore 18 Finalissima Senior

Ingresso libero per tutta la manifestazione. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale www.pallacanestrolebocce.it.

Pallacanestro giovanile Trofeo Citterio 2017
Immagini delle edizioni passate del Trofeo Citterio 2024
Tu cosa ne pensi?