Si alza il sipario sul 16° Trofeo Gianluca Citterio: ecco il calendario completo

Oggi, venerdì 2 gennaio, a Erba, si alza il sipario sulla 16esima edizione del Trofeo Gianluca Citterio.

Al via il Trofeo Gianluca Citterio

La tradizionale manifestazione è voluta e organizzata dalla società locale CDG Erba in memoria del suo indimenticato atleta. Da oggi a martedì 6 gennaio 2026 tutti in campo: si gioca. Quest’anno il torneo si annuncia molto interessante e ricco di partite visto che sarà caratterizzato da ben tre tornei con in campo 16 squadre, divise in tre categorie: Under 13, Under15 e Senior.

Nel torneo Under13 sei le squadre partecipanti divise in due gironi. Girone A: Le Bocce Erba, Carpe Diem Calolziocorte, Varese Basket School.

Girone B: Morbegno, Lecco, Caluschese.

Anche nella categorie Under15 sono sei le squadre iscritte divise in due gironi.

Girone A: Le Bocce Erba, PGC Cantù, Basket Lecco

Girone B: Caluschese, Pescate, Desio.

Quadrangolare internazionale per la categoria Senior che vedrà in campo i padroni di casa de Le Bocce Erba, Corsico e due squadre svizzere dei Lugano Tigers Under23 e della Sav Vacallo.

Oggi si apre la kermesse con le prime 4 partite giovanili.

Il calendario completo della sedicesima edizione

Venerdì 2 gennaio al PalaErba

Ore 14 U13 Calolziocorte-Varese Basket School

Ore 16 U15 Caluschese-Desio

Ore 18 U13 Caluschese-Seregno

Ore 20 U15 Erba-Cantù

Sabato 3 gennaio al PalaErba

Ore 14 U13 Morbegno-Perdente gara 1 girone B

Ore 16 U15 Pescate-perdente gara 1 girone B

Ore 18 U13 Erba- Perdente gara 1 girone A

Ore 20 U15 Lecco-Perdente gara 1 girone A

Domenica 4 gennaio al PalaErba e palestra CGG

Ore 10 Santa Messa in ricordo di Gianluca Citterio e “pres” Testori

ore 12 U15 Pescate-vincente gara 1 girone B

ore 14 U15 Lecco-vincente gara 1 girone A

ore 16 U13 Morbegno-vincente gara 1 girone B

ore 16 Senior semifinale Corsico U23 Lugano

Ore 18 U13 Erba-vincente gara 1 girone A

Ore 20 Senior semifinale Le Bocce Erba-Sav Vacallo

Lunedì 5 gennaio al PalaErba

Ore 14 finale 5°.6° posto U13

Ore 16 finale 5°-6° ppsto U15

Ore 18 finale 3°-4° posto U15

Ore 20 Finalissima U15

Martedì 6 gennaio al PalaErba

Ore 12 Finale 3°-4° posto U13

Ore 14 finalissima U13

Ore 16 finale 3°-4° posto Senior

Ore 18 Finalissima Senior

Ingresso libero per tutta la manifestazione. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale www.pallacanestrolebocce.it.