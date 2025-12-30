Si chiude il bellezza con due vittorie il 2025 di Vertematese e Villa Guardia

Il turno di serie C ha regalato due vittorie brillanti alle squadre lariane

Si chiude in bellezza il 2025 per le due squadre lariane del campionato di serie C femminile.

Le vittorie

Entrambe infatti hanno festeggiato sotto l’albero due ottimi successi nel turno pre natalizio. Colpo esterno della Vertematese che ha rispettato il pronostico vincendo a Valmadrera confermandosi così quinta forza del girone. A segno anche Villa Guardia che ha superato in casa al Pro Patria mantenendosi in zona playoff. Entrambe le squadre comasche torneranno in campo il 9 gennaio.

I risultati del 12° turno penultimo d’andata girone B

Tradate-Ardor Bollate 56-54, Sondrio-Gallarate 49-58, Valmadrera-Vertematese 47-56, Villa Guardia-Pro Patria Busto 68-29, Broni-Corsico 45-50, Lecco-Gavirate 69-34, Legnano-Fernese 48-63.

Classifica Girone B

Gallarate, Lecco 22; Gavirate, Sondrio 18; Vertematese 16; Villa Guardia, Tradate 12; Corsico, Fernese, Legnano, 10; Broni, Bollate 8; Pro Patria Busto 2; Valmadrera 0.

Il cartellone del 13° turno ultimo d’andata girone B

Venerdì 9 gennaio Fernese-Villa Guardia, Pro Patria-Lecco, Vertematese-Sondrio; sabato 10 Bollate-Legnano, Gallarate-Broni; domenica 11 Corsico-Valmadrera, lunedì 12 Gavirate-Tradate.