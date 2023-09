Si è chiuso il tris di gare sul lago di Pusiano

Si sono svolti i Campionati Italiani di Società, il Gran Premio Trofeo delle Regioni e il meeting Nazionale Allievi e Cadetti.

Il Centro remiero lago di Pusiano è stato protagonista

Alle 14.45 di domenica, 17 settembre, si è conclusa l’ultima gara delle tre importanti competizioni che hanno avuto luogo per tutto il weekend sulle acque del lago di Pusiano. L'eupiliese Centro remiero lago di Pusiano - Col incaricato dalla Federcanottaggio - ha organizzato e gestito dal 15 al 17 settembre, un evento di 208 gare con 1.532 atleti “fisici” iscritti appartenenti a diverse categorie. Molti di questi hanno sostenuto la doppia gara e i numeri complessivi risulta alla fine di ben 2400.

Un tris di prestigiosi eventi

Un tris di eventi composto da Campionati Italiani di Società, Gran Premio Trofeo delle Regioni e meeting Nazionale Allievi e Cadetti. Tutto questo realizzato con il patrocino del Comune di Eupilio, l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, Camera di Commercio di Como e Lecco, Comunità montana Triangolo lariano, con il Patronato di Regione Lombardia e il grande aiuto di Lariofiere per la logistica.

Ben 31 i titoli italiani assegnati

Le gare si sono concluse con 31 titoli italiani assegnati alle categorie Under 18 e Over 17 nei Campionati Italiani di Società.

La Lombardia ha vinto il Gran Premio Trofeo delle Regioni, con 99 punti, a cui ha fatto seguito il Piemonte con 66 punti e, a chiusura del podio, il Friuli Venezia Giulia con 65 punti.

Nel meeting Nazionale Allevi e Cadetti, prima fra tutti la Canottieri Varese, che ha vinto il Trofeo Calabretto. Il Centro Remiero Lago di Pusiano si è invece aggiudicato il 10° posto; un importante risultato per la giovane canottieri, che continua a collezionare vittorie.

La novità della diretta streaming

Ad assistere alle gare, tra vogatori e tifosi, sono intervenute oltre 3mila persone. Il numero delle persone ad aver seguito le competizioni, però, è stata nettamente maggiore grazie a due novità organizzative: la diretta streaming e le riprese con il drone.

Grazie a questo grande evento, si è concluso anche il “collaudo” della nuova torre d’arrivo realizzata dall’Autorità di Bacino con i contributi di Regione Lombardia e Comunità montana Triangolo lariano. Magnifiche e molto apprezzate le riprese con il drone che hanno permesso a tutti di conoscere meglio il bellissimo impianto e il lago di Pusiano.