Si infrange sul ferro il sogno della Columbus di volare alle finali tricolori U19

Sfuma all'ultimo tiro il sogno di qualificarsi per le finali nazionali under19 del Progetto Giovani Cantù.

Un sogno sfumato

Ieri sera infatti nella finale spareggio sul neutro di Firenze la Columbus Cantù si è dovuta arrendere di misura all'Assigeco Casalpusterlengo che si è imposta per 89-88. Gara in salita per la squadra canturina diretta da coach Guido Saibene che all'intervallo era sotto 45-34.

Poi però la Columbus ha saputo rientrare e arrivare nel finale con in mano il pallone della vittoria. Per ben tre volte però in una manciata di secondi il ferro ha fermato i tiri di Meroni, Greppi e Clerici stoppando così il sogno delle finali tricolori per la squadra canturina. L’UCC Casalpusterlengo è quindi l’ultima delle 16 squadre che, dal 29 aprile al 5 maggio, si giocheranno a Chiusi e Chianciano Terme lo Scudetto Under 19 Eccellenza - Trofeo Giancarlo Primo.

Il commento

Per la Columbus tanta amarezza ma la consapevolezza di aver giocato da protagonista una grande stagione come ha ammesso coach Saibene:

"Purtroppo perdere così fa molto male. Peccato perché nella prima parte di gara i ragazzi sono stati un pò schiacciati dalla tensione, poi ci siamo ripresi e abbiamo recuperato ma il ferro ha rimbalzato tutti e tre i nostri ultimi tiri. Sinceramente per noi è un'autentica mazzata perché andare alle finali nazionali era il nostro primo obittivo stagionale"

Ricordiamo che nella semifinale giocata lunedì sera Cantù aveva eliminato Basket Corato battuto con un netto 98-66 mentre Casalpusterlengo aveva regolato il Baslet Roma.