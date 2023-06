Sarà un weekend intenso e di finali quello per la formazione junior targata UnipolSai Briantea84 Cantù. I giovanissimi biancoblù sono attesi da venerdì 16 giugno 2023 a Cesenatico per le finali

sponsorizzate Wilson del campionato Uisp di pallacanestro in carrozzina.

Si punta alla vittoria: nel weekend la Briantea84 Junior si gioca lo Scudetto

Dopo aver chiuso il girone A della regular season al primo posto, con 6 vittorie su altrettante gare disputate, i canturini sono chiamati a confrontarsi nell’ultimo atto del torneo.

All’EuroCamp della città romagnola ci saranno 9 squadre suddivise in due gironi. Nel tabellone Gold le prime 8, tra cui la UnipolSai junior, in un torneo ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. Le quattro squadre eliminate passeranno nel secondo tabellone (Silver) suddiviso in due gruppi (dove troveranno la già presente Las Pezia Pirates): uno all’italiana composto da 3 formazioni e nell’altro si giocheranno due sfide tra la 10° del ranking e la squadra con il miglior piazzamento non ancora affrontata in stagione regolare. Nella giornata di sabato si continuerà con le sfide del tabellone Gold (semifinali) e inizieranno quelle del Silver. Domenica sarà tempo di finalissime.

“Ci sono stati dei miglioramenti, altri dovranno essere ancora fatti - ha commentato coach Elia Turconi - Abbiamo vinto tutte le partite fin qui, senza mancare di impegno, ma questo potrebbe rivelarsi un problema. Il rischio di arrivare spenti e troppo “sicuri” è dietro l’angolo, ora l’importante è lavorare mentalmente, lottare su ogni pallone e provare a raggiungere la finale. Il gruppo è nuovo e giovane, quindi abbiamo lavorato tanto sulle basi che male non ha fatto. Cosa mi aspetto da questa trasferta? Lavorare di squadra, vedere gli atleti muoversi in sintonia e parlare tanto tra di noi”.

Il programma delle gare

Venerdì 16 giugno

Quarti di finale - Tabellone Gold

Ore 16: UnipolSai Briantea84 Cantù junior-Asdre Reggio Emilia

Ore 17: Padova Millennium Basket-Wolf Basket Pistoia

Ore 18: I Delfini 2001-Basket Pegli

Ore 18: Npic Rieti-Hb Uicep Torino

Sabato 17 giugno

Semifinali - Tabellone Gold

Ore 9.30: semifinale 1

Ore 11.30: semifinale 2

Ore 17.30: finale terzo-quarto posto

Tabellone Silver

Ore 10: squadra A vs squadra B

Ore 15.30: squadra B vs squadra C

Ore 15.30: Las Pezia Pirates vs squadra D

Ore 17.30: squadra A vs squadra C

Ore 17.30: squadra D vs Las Pezia Pirates

Domenica 18 giugno

Tabellone Silver

Ore 9: finale

Tabellone Gold