Niente da fare, con la Derthona Tortona arriva l’ottava sconfitta di fila e Cantù resta malinconicamente a quota 0 in classifica
La gara
In avvio Jallow realizza i primi 4 punti di Tortona, l’Acqua S.Bernardo risponde con le triple di Moraschini e Olisevicius. Anche Maddox segna dall’arco, con Gorham che invece trova due volte la via del ferro: time-out per Coach Vitucci sull’8-11. Ancora Gorham dalla media per il canestro del 12-17, Cantù resta in scia con un’altra tripla di capitan Moraschini. Nel finale di periodo Tortona riesce ad allungare grazie a tre punti di Alibegovic e al sottomano di Bortolani: 23-29 dopo dieci minuti di gioco.
Tortona infila quattro punti in rapida successione con Vital e Alibegovic, andando in doppia cifra di vantaggio. Flagg sblocca Cantù attaccando il ferro, Grazulis segna dalla lunga distanza, Gravett fa lo stesso e l’Acqua S.Bernardo torna a -5 sul 31-36. La tripla di Olisevicius riporta i padroni di casa sul 34-36 e questa volta è coach Fioretti a fermare la partita. In chiusura di secondo quarto altro allungo dei piemontesi, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul 41-50.
Sono di Erick Green i primi due punti della ripresa, seguiti dall’appoggio di Brown. Maddox consente ai bianconeri di riguadagnare terreno prima della tripla di Olisevicius. Olejniczak appoggia, ancora Green si svita dalla media prima di segnare allo scadere dei 24, mentre Tortona risponde con Maddox. Okeke segna quattro punti in fila: Cantù torna a -2, time-out ospite sul 58-60. Nel finale la Bertram si affida ancora a Alibegovic: 62-69 a fine parziale.
Il distacco resta invariato nei primi minuti di quarto quarto. Tortona risponde alla tripla di Flagg con Bortolani, che segna cinque punti in pochi istanti. Olisevicius trova dall’arco il canestro del -3, replicando poi con due liberi per il -1. Moretti, sempre dalla lunetta, trova il pareggio a quota 78. Maddox fa uno su due, Flagg si svita dalla media e porta avanti Cantù, seguito dalla tripla di Green per l’83-79. Hubb segna il canestro del -2 per gli ospiti, ancora Green trova l’85-81. Olejniczak segna due volte e riporta i suoi in parità, Green dà nuovamente il vantaggio all’Acqua S.Bernardo con due liberi, ancora il lungo polacco realizza l’87-87. È il punteggio con cui si chiudono i tempi regolamentari dopo la sfortunata conclusione di Green sulla sirena, che si spegne sul ferro.
Il supplementare si apre con due tiri liberi di Vital e la tripla di Maddox. Ancora Hubb non sbaglia dalla lunetta, così come Vital dall’arco. Green segna l’89-97, Olejniczak rimette dieci punti tra le due formazioni. Il tabellone finale recita il punteggio di 92-106.
Il tabellino
ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – BERTRAM DERTONA TORTONA (23-29, 18-21, 21-19, 25-18),
Acqua S.Bernardo Cantù: Flagg 13, Gravett 6, Okeke 8, Moraschini 9, Parravicini n.e, Ventura, Brown 7, Grazulis 5, Moretti 8, Udom, Olisevicius 14, Green 22. Allenatore: Vitucci.
Il commento di coach Vitucci
“Dopo un primo tempo difensivamente insufficiente e in cui ci hanno messo in difficoltà, siamo stati bravi nel secondo tempo a rimetterla in piedi. In alcuni frangenti ci è mancata la lucidità di stringere la partita. Se si guardano i numeri c’è una differenza di pochi possessi che viene dalle palle perse, in una partita che si decide punto a punto è un peccato che non si sia riusciti a portare a casa il risultato. Tutte le componennti hanno messo il possibile per portarlo a casa, quel poco di differenza dettato dalla lucidità, come nel caso della differenza tra perse e recuperi, purtroppo ha fatto sì che la partita andasse dalla parte dei nostri avversari”.
Il commento di Osvaldas Olisevicius
“Penso sia stata una partita difficile, ci sono stati alcuni miglioramenti ed è andata meglio delle ultime gare. Alla fine purtroppo penso fossimo stanchi, anche a cause delle rotazioni ridotte per alcuni problemi di falli. Purtroppo non è bastato per vincere”.