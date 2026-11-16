“Dopo un primo tempo difensivamente insufficiente e in cui ci hanno messo in difficoltà, siamo stati bravi nel secondo tempo a rimetterla in piedi. In alcuni frangenti ci è mancata la lucidità di stringere la partita. Se si guardano i numeri c’è una differenza di pochi possessi che viene dalle palle perse, in una partita che si decide punto a punto è un peccato che non si sia riusciti a portare a casa il risultato. Tutte le componennti hanno messo il possibile per portarlo a casa, quel poco di differenza dettato dalla lucidità, come nel caso della differenza tra perse e recuperi, purtroppo ha fatto sì che la partita andasse dalla parte dei nostri avversari”.