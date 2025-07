Si scalda il basket mercato: il comasco Gabriele Procida verso il Real Madrid

Pallacanestro

Il talento di Lipomo nel mirino di grandi società europee

Estate tempo di vacanze e... di mercato anche per il basket nostrano. Mentre la Pallacanestro Cantù si sta attrezzando per fare il suo ritorno nella massima serie italiana con i primi colpi, una delle bombe dell'estate della palla a spicchi porta un nome lariano.

Futuro... reale?

Già perché tra i nomi che in questo momento più stanno circolando su radio mercato c'è quello del cestista di Lipomo ex Pallacanestro Cantù Gabriele Procida. Il talento classe 2002 in uscita dall'Aba Berlino, dove è stati grande protagonista anche in Eurolega fa gola a molte società europee.

Per a verità sembrava molto vicino il su ritorno in Italia con la Virtus Bologna fortemente interessata ma nelle ultime ore pare che Procida sia diretto verso la Spagna alla corte niente meno che del Real Madrid dove è arrivato da poco come nuovo coach Sergio Scariolo.